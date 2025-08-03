Osmanlı’dan sofranıza şerbetli bir lezzet: Evde ekmek kadayıfı tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan ekmek kadayıfı, hem nostaljik hem de doyurucu bir tatlı olarak sofralarımızı süslüyor. Evde hazırlamak ise sandığınızdan daha kolay! İşte adım adım pratik bir ev yapımı ekmek kadayıfı tarifi…

MALZEMELER

1 adet hazır ekmek kadayıfı (veya bayat yuvarlak ekmek)

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

Kaymak veya kaymak tadında krem şanti

YAPILIŞI

Kadayıfı Islatın:

Ekmek kadayıfını geniş bir tepsiye alın. Üzerine ılık su dökün ve 10-15 dakika bekleyerek iyice yumuşamasını sağlayın. Suyunu dikkatlice süzün.

Şerbeti Hazırlayın:

Tencereye toz şekeri ve suyu alın, karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve yaklaşık 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Şerbeti Dökün:

Sıcak şerbeti yavaş yavaş ekmek kadayıfının üzerine dökün. Şerbetin tamamını çekmesi için ara ara kepçe ile üst kısmına da gezdirin.

Dinlendirin:

Şerbetini tamamen çekene kadar yaklaşık 1-2 saat dinlendirin.

Servis:

Ilık ya da soğuk şekilde, üzerine bol kaymak ekleyerek servis edin.