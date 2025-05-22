Osmanlı geleneği sofralarınızda: Kazandibi tarifi

Türk mutfağının en sofistike tatlılarından biri olan kazandibi, aslında tavukgöğsü tatlısının kızartılmış hâli olarak bilinir. Ancak günümüzde tavuksuz versiyonuyla da sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle özel misafir sofralarına şıklık katmak isteyenler için kazandibi, hem nostaljik hem de modern bir seçenek sunuyor. İşte adım adım cezbedecek bir kazandibi tarifi...
KAZANDİBİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı pirinç unu
- 1 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri (tavanın tabanı için)
Yapılışı
- Bir tencerede süt, toz şeker, pirinç unu ve buğday nişastasını karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edin.
- Muhallebi kıvam aldıktan sonra ocaktan alın, içine vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.
- Geniş tabanlı bir tepsinin ya da tavanın altına pudra şekerini serpin. Bu şeker, altın rengi karamelize katmanı oluşturacak.
- Hazırladığınız sıcak muhallebiyi tavaya dökün ve eşit şekilde yayın. Tahta kaşıkla düzleştirerek karamelin her yere eşit dağılmasını sağlayın.
- Tavayı ocağın üzerine alın ve orta ateşte, altı hafif yanık kahverengi renk alıncaya kadar pişirin. Bu işlem 10–15 dakika sürebilir.
- Tatlıyı oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 3-4 saat bekletin. Soğuyan tatlıyı spatulayla ters çevirerek rulo şeklinde veya kare dilimler halinde servis edin.