Osmanlı geleneği sofralarınızda: Kazandibi tarifi

Türk mutfağının en sofistike tatlılarından biri olan kazandibi, aslında tavukgöğsü tatlısının kızartılmış hâli olarak bilinir. Ancak günümüzde tavuksuz versiyonuyla da sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle özel misafir sofralarına şıklık katmak isteyenler için kazandibi, hem nostaljik hem de modern bir seçenek sunuyor. İşte adım adım cezbedecek bir kazandibi tarifi...

KAZANDİBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç unu

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri (tavanın tabanı için)

Yapılışı