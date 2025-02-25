Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet: Ayva dolması tarifi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:05

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:05

Ayva dolması, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen, tatlı ve tuzlu lezzetlerin dengeli uyumunu sunan özel bir yemektir. İç harcında kıyma, pirinç ve baharatların bulunduğu bu tarif, ayvaların doğal tatlılığıyla birleşerek farklı bir aroma ortaya çıkarır. Hem sofralarınıza şık bir sunum katan hem de lezzetiyle damakları şenlendiren ayva dolmasını mutlaka denemelisiniz!

Ayva Dolması Tarifi

Malzemeler

3 adet büyük ayva

250 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Ayvaları ortadan ikiye kesin ve içlerini dikkatlice oyun. Kararmaması için limonlu suda bekletin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Pirinci, dolmalık fıstığı, kuş üzümünü ve baharatları ekleyerek birkaç dakika daha karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı ayvaların içine doldurun ve üzerlerine küçük tereyağı parçaları koyun.

Ayvaları bir tencereye dizin, üzerine 1 su bardağı suyu ekleyin ve kapağını kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika, ayvalar yumuşayana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.