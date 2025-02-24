Avusturya mutfağının nefis lezzeti: Armutlu strudel tarifi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:17

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:17

Armutlu strudel genellikle elmalı versiyonu ile bilinse de, armutlu versiyonu da ayrı bir lezzet sunar. Tarçın, ceviz ve armutun harika uyumu, çıtır çıtır hamurla birleşerek kahve saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Avusturya usulü Armutlu Strudel tarifi!

ARMUTLU STRUDEL TARİFİ

Hamur İçin:

2 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

1/3 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke (elma veya beyaz sirke)

İç Harcı İçin:

4 adet olgun armut (soyulmuş ve ince dilimlenmiş)

1/2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya badem

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü

2 yemek kaşığı kuru üzüm (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı ekmek kırıntısı veya galeta unu (harcın fazla suyunu alması için)

Üzeri İçin:

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Pudra şekeri (servis için)

Yapılışı: