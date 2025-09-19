Osmanlı mutfağından sofralara: Hünkar Beğendi tarifi

Osmanlı mutfağının gözde yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, tarihsel hikâyesiyle de dikkat çeker. Rivayete göre Sultan Abdülaziz’in Fransa ziyareti sırasında keşfedilen bu yemek, saraya uyarlanarak bugünkü halini almıştır. Közlenmiş patlıcan püresinin beşamel sosla hazırlanıp et sotesiyle buluşturulmasıyla yapılan Hünkar Beğendi, hem lezzeti hem de şıklığıyla sofraları adeta bir saray ziyafetine dönüştürüyor.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

MALZEMELER

Et sote için:

500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

2 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Beğendi için:

3 adet közlenmiş patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Et soteyi hazırlayın:

Tereyağını tencerede eritin, eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Üzerine doğranmış soğan ve biberleri ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.

Salça ve rendelenmiş domatesi ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Beğendi hazırlığı: