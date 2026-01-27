Osmanlı mutfağından sofralara: Saray kebabı tarifi

Osmanlı saray mutfağı, dünya çapında zengin ve etkileyici yemekleriyle ünlüdür. Saray Kebabı, bu mutfağın en dikkat çeken yemeklerinden biridir. Hem etin hem de sebzelerin uyumuyla hazırlanan bu kebap, uzun süre pişirilerek etin yumuşaklığı ve sebzelerin lezzetiyle bütünleşir. Saray Kebabı, zarif sunumu ve enfes aromasıyla özellikle özel günlerde ya da misafir sofralarında tercih edilebilecek bir yemektir.
SARAY KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 g kuzu eti (tercihen döş kısmı, kuşbaşı doğranmış)
- 2 adet soğan (doğranmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1/2 çay bardağı sıcak su
- 1/2 su bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı, tatlılık katması için)
- 1/2 su bardağı badem (isteğe bağlı, kavrulmuş)
- 1/2 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)
Yapılış
- Etleri hazırlayın: Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Tencereye tereyağını ve zeytinyağını ekleyin. Etleri ekleyin ve orta ateşte etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğan ve biberleri ekleyin: Doğranmış soğanları tencereye ilave edin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Ardından doğranmış yeşil ve kırmızı biberleri ekleyin, 2-3 dakika daha soteleyin.
- Domatesleri ve baharatları ekleyin: Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın. Baharatları (tuz, karabiber, kimyon, pul biber) ekleyip karıştırarak domateslerin suyunu salıp çekmesini bekleyin.
- Kuş üzümü ve suyu ekleyin: Kuş üzümünü ekleyin ve karıştırın. Ardından sıcak suyu ekleyin, karıştırın ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
- Ceviz ve bademleri ekleyin: Pişmeye yakın, kavrulmuş ceviz ve bademleri ekleyin. Bu, yemeğe lezzet ve doku katacaktır.
- Kebap pişirme: Etler tamamen yumuşadıktan sonra kebabınız servise hazır hale gelir. Gerekirse sıcak su ekleyerek pişirme süresini uzatabilir ve yemeği daha yumuşak hale getirebilirsiniz.
- Servis edin: Saray Kebabı’nı sıcak olarak, pilav veya közlenmiş sebzelerle servis edebilirsiniz.