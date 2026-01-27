Osmanlı mutfağından sofralara: Saray kebabı tarifi

Osmanlı saray mutfağı, dünya çapında zengin ve etkileyici yemekleriyle ünlüdür. Saray Kebabı, bu mutfağın en dikkat çeken yemeklerinden biridir. Hem etin hem de sebzelerin uyumuyla hazırlanan bu kebap, uzun süre pişirilerek etin yumuşaklığı ve sebzelerin lezzetiyle bütünleşir. Saray Kebabı, zarif sunumu ve enfes aromasıyla özellikle özel günlerde ya da misafir sofralarında tercih edilebilecek bir yemektir.

SARAY KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 g kuzu eti (tercihen döş kısmı, kuşbaşı doğranmış)

2 adet soğan (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay bardağı sıcak su

1/2 su bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı, tatlılık katması için)

1/2 su bardağı badem (isteğe bağlı, kavrulmuş)

1/2 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

Yapılış