Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen şahane lezzet: MasterChef şehzade pilavı tarifi

Şehzade pilavı, Osmanlı mutfağının ihtişamını sofralarınıza taşıyan özel bir lezzettir. Peki, bu şahane lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef şehzade pilavı tarifi...

ŞEHZADE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı baldo pirinç

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı file badem

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker (kuş üzümleri için)

3 su bardağı su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)

ŞEHZADE PİLAVI YAPILIŞI

Pirinci birkaç kez yıkayıp nişastasından arındırın.

Tuzlu suda 20-30 dakika bekletin.

Küçük bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ile kuş üzümlerini hafifçe kavurun.

Üzerine toz şekeri ekleyip birkaç dakika daha kavurun ve kenara alın.

Aynı tavada file bademleri hafifçe kavurun.

Bademlerin yanmamasına dikkat edin.

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede ısıtın.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

Ardından su veya tavuk suyunu ilave edin.

Kapağı kapatıp kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

Pirinç piştikten sonra kavrulmuş kuş üzümü ve bademleri pilavın üzerine ekleyin.

Hafifçe karıştırın.

Pilavı geniş bir servis tabağına alın.

Dilerseniz üzerine ekstra badem ve kuş üzümü serpiştirerek sunumu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!