Osmanlı mutfağından sofralarınıza taşınan enfes lezzet: MasterChef keşkül-ü fukara tarifi

Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan tatlılar arasında özel bir yere sahip olan Keşkül-ü Fukara, hem adındaki mütevazılığı hem de içeriğindeki zengin aromasıyla dikkat çeker. Peki, Osmanlı mutfağından sofralarınıza taşınan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef keşkül-ü fukara tarifi...

KEŞKÜL-Ü FUKARA TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı toz badem (ya da ince çekilmiş badem unu)

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı hindistan cevizi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Toz antep fıstığı, badem dilimleri veya hindistan cevizi

KEŞKÜL-Ü FUKARA YAPILIŞI

Sütü tencereye alın.

Üzerine şekeri ekleyip karıştırın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın.

Ayrı bir kapta pirinç unu, nişasta ve toz bademi karıştırın.

Biraz süt ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edin.

Hazırladığınız karışımı tencereye yavaşça dökün.

Sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvam koyulaşınca vanilini ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.

Ocaktan alın ve tatlıyı kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine toz fıstık, badem ya da hindistan cevizi serpiştirin.

Afiyet olsun!