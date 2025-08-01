Osmanlı mutfağından unutulmuş bir lezzet: Soğan dolması tarifi

Soğan dolması, Osmanlı saray mutfağından günümüze pek ulaşamamış ama Anadolu’da bazı bölgelerde hâlâ yapılan geleneksel bir yemektir. Hem etsiz hem de etli yapılabilir. Soğanların zarifçe oyulup içlerinin nefis bir iç harçla doldurulmasıyla hazırlanır.

Malzemeler

Soğanlar için:

6 büyük boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Kaynar su (soğanları yumuşatmak için)

İç harç için:

250 g kıyma (vejetaryen versiyonu için yerine mercimek veya ince bulgur kullanılabilir)

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

1 adet küçük rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Yapılışı