Osmanlı mutfağından unutulmuş bir lezzet: Soğan dolması tarifi

Soğan dolması, Osmanlı saray mutfağından günümüze pek ulaşamamış ama Anadolu’da bazı bölgelerde hâlâ yapılan geleneksel bir yemektir. Hem etsiz hem de etli yapılabilir. Soğanların zarifçe oyulup içlerinin nefis bir iç harçla doldurulmasıyla hazırlanır.
Malzemeler
Soğanlar için:
- 6 büyük boy kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Kaynar su (soğanları yumuşatmak için)
- İç harç için:
- 250 g kıyma (vejetaryen versiyonu için yerine mercimek veya ince bulgur kullanılabilir)
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet rendelenmiş domates
- 1 adet küçük rendelenmiş soğan
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı kararbiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Tuz
Yapılışı
- Soğanların kök ve baş kısmını kesip dikine çok derin olmayacak şekilde çizik atın.
- Kaynar suda yaklaşık 10-12 dakika haşlayın.
- Haşlanınca soğumaya bırakın ve dikkatlice yapraklarını ayırın.
- Kıymayı ve tüm harç malzemelerini bir kasede güzelce karıştırın.
- Dinlenmesi için 10 dakika bekletin.
- Soğanların her bir yaprağına bir tatlı kaşığı iç harç koyup sarma gibi sarın.
- Tencereye sıkı şekilde dizin.
- Salçayı yağda kavurun, üzerine su ve tuzu ekleyin.
- Sosu dolmaların üzerine gezdirin.
- Kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin.