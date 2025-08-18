Osmanlı mutfağının gözdesi: Mutancana tarifi

Mutancana, Osmanlı saray mutfağının gözde yemeklerinden biridir. Kuzu eti veya tavuk ile hazırlanan bu özel yemek, badem, fıstık, kuru meyveler ve bal ile birleşerek hem tatlı hem tuzlu bir lezzet sunar. Özellikle saray sofralarında şenlik ve davet yemekleri arasında yer almış olan Mutancana, günümüzde de özel davet sofralarının ve Osmanlı mutfağı tutkunlarının favorisi olmayı sürdürüyor. Sofralara şıklık ve eşsiz aroma katan bu yemek, tarihi dokusuyla ve malzeme zenginliğiyle dikkat çeker. Peki, Osmanlı mutfağının gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, Mutancana tarifi...

Malzemeler

500 gr kuzu eti (kuşbaşı, kemiksiz)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak tadına göre)

100 gr badem (kavrulmuş)

50 gr fıstık içi (kavrulmuş)

50 gr kuru kayısı (doğranmış)

2 yemek kaşığı bal

200 ml et suyu veya su

Yapılışı