Osmanlı mutfağının gözdesi: Mutancana tarifi

Mutancana, Osmanlı saray mutfağının gözde yemeklerinden biridir. Kuzu eti veya tavuk ile hazırlanan bu özel yemek, badem, fıstık, kuru meyveler ve bal ile birleşerek hem tatlı hem tuzlu bir lezzet sunar. Özellikle saray sofralarında şenlik ve davet yemekleri arasında yer almış olan Mutancana, günümüzde de özel davet sofralarının ve Osmanlı mutfağı tutkunlarının favorisi olmayı sürdürüyor. Sofralara şıklık ve eşsiz aroma katan bu yemek, tarihi dokusuyla ve malzeme zenginliğiyle dikkat çeker. Peki, Osmanlı mutfağının gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, Mutancana tarifi...
Malzemeler
- 500 gr kuzu eti (kuşbaşı, kemiksiz)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı zencefil
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz (damak tadına göre)
- 100 gr badem (kavrulmuş)
- 50 gr fıstık içi (kavrulmuş)
- 50 gr kuru kayısı (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı bal
- 200 ml et suyu veya su
Yapılışı
- Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı kuzu etlerini ekleyip tüm yüzeyleri kızarana kadar soteleyin.
- İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip soğanlar yumuşayana kadar kavurun.
- Baharatları (zencefil, tarçın, karabiber) ve tuzu ekleyin, iyice karıştırın.
- Et suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 40-50 dakika pişirin. Etler yumuşayınca tencereden alın ve kenarda bekletin.
- Aynı tencerede badem, fıstık ve kuru kayısıları hafifçe kavurun. Bal ekleyip karıştırın.
- Pişen etleri tekrar tencereye alın ve kavrulmuş kuruyemiş-karışımı etlerin üzerine ekleyin. 5 dakika kadar birlikte pişirin.