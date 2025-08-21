Osmanlı sarayından günümüze gelen lezzet: Hünkar beğendi

Adını Osmanlı padişahlarının sofralarından alan hünkar beğendi, hem tarihi hem de lezzetiyle Türk mutfağının en değerli yemeklerinden biri. Rivayete göre Sultan Abdülaziz için hazırlandığında öylesine beğenilmiş ki, adını da buradan almış. Bugün hâlâ davet sofralarının gözdesi olan bu yemek, patlıcanın köz kokusu ve etin yumuşaklığıyla birleşerek eşsiz bir tat sunuyor.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Et için:

500 gram kuşbaşı kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Beğendi için:

4 adet közlenmiş patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Yapılışı