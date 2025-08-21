Osmanlı sarayından günümüze gelen lezzet: Hünkar beğendi

Adını Osmanlı padişahlarının sofralarından alan hünkar beğendi, hem tarihi hem de lezzetiyle Türk mutfağının en değerli yemeklerinden biri. Rivayete göre Sultan Abdülaziz için hazırlandığında öylesine beğenilmiş ki, adını da buradan almış. Bugün hâlâ davet sofralarının gözdesi olan bu yemek, patlıcanın köz kokusu ve etin yumuşaklığıyla birleşerek eşsiz bir tat sunuyor.
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler
Et için:
- 500 gram kuşbaşı kuzu eti
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber
Beğendi için:
- 4 adet közlenmiş patlıcan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz
Yapılışı
- Tencerede tereyağını eritin, eti kavurun. Üzerine doğranmış soğan, salça ve domates ekleyin. Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin.
- Beğendi için közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyup ezin. Ayrı bir tavada tereyağı ve unu kavurun, üzerine sütü yavaş yavaş ekleyin. Kıvam aldıktan sonra patlıcanları ve peyniri ekleyin.
- Servis tabağına önce beğendiyi yayın, üzerine pişmiş etleri yerleştirin.
- Sıcak servis edin.