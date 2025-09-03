Özbek mutfağının bereket simgesi: Özbek pilavı tarifi

Özbekistan’ın milli yemeği sayılan plov, yalnızca bir pilav değil, aynı zamanda paylaşımın ve bereketin sembolüdür. Büyük kazanlarda pişirilerek düğünlerden bayramlara kadar pek çok özel günde sofraları süsler. İçindeki et, havuç ve baharatlar pilava zengin bir aroma katarken, Özbek kültüründe bu yemek misafirperverliğin de simgesidir.
ÖZBEK PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 300 gr kuşbaşı kuzu veya dana eti
- 2 adet büyük havuç (ince şerit doğranmış)
- 2 adet kuru soğan
- 1 baş sarımsak (bütün halde)
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 3 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, kimyon
Yapılışı
- Pirinci tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletip süzün.
- Geniş bir tencerede yağı ısıtın, etleri kavurun.
- Soğanları ekleyip karamelize olana kadar kavurun.
- Ardından havuçları ilave edin, birkaç dakika pişirin.
- Üzerine pirinci düzgünce yayın, karıştırmadan sıcak suyu ekleyin.
- Ortasına bütün sarımsağı koyun.
- Tuz ve baharatları serpin, kapağı kapalı şekilde kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Dinlendirip servis edin.