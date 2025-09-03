Özbek mutfağının bereket simgesi: Özbek pilavı tarifi

Özbekistan’ın milli yemeği sayılan plov, yalnızca bir pilav değil, aynı zamanda paylaşımın ve bereketin sembolüdür. Büyük kazanlarda pişirilerek düğünlerden bayramlara kadar pek çok özel günde sofraları süsler. İçindeki et, havuç ve baharatlar pilava zengin bir aroma katarken, Özbek kültüründe bu yemek misafirperverliğin de simgesidir.

ÖZBEK PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

300 gr kuşbaşı kuzu veya dana eti

2 adet büyük havuç (ince şerit doğranmış)

2 adet kuru soğan

1 baş sarımsak (bütün halde)

Yarım su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı