Paris-Brest tarifi: Fransız mutfağının efsanevi tatlısı

Çıtır hamuru, hafif kreması ve bademle süslenmiş görünümüyle pastanelerin gözdesi olan bu tatlıyı evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte Paris-Brest tarifi...

MALZEMELER

Pâte à Choux hamuru:

1 su bardağı su

100 g tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir tutam tuz

Krema Dolgusu İçin:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı toz şeker

3 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

100 ml krema (soğutulmuş, çırpılmış)

3 yemek kaşığı file badem veya fındık ezmesi (isteğe bağlı, orijinal tarifte pralin eklenir)

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

File badem

HAZIRLANIŞI

Tencerede su, tereyağı ve tuzu kaynatın. Kaynayınca unu ekleyip sürekli karıştırarak toparlanana kadar pişirin. Ilındıktan sonra yumurtaları teker teker ekleyin ve pürüzsüz hamur elde edin.

Hamuru sıkma torbasına alın, yağlı kağıt serili tepsiye halka şeklinde (bisiklet tekerleği gibi) sıkın. Üzerine file badem serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35-40 dakika altın rengini alana kadar pişirin. İlk 20 dakika fırın kapağını açmayın.

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarılarını sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadığında ocaktan alıp tereyağı ve vanilini ekleyin. Soğuduktan sonra çırpılmış kremayı ve pralin ezmesini ekleyin.

Pişen halka hamuru enlemesine ikiye kesin. Alt tabana hazırladığınız kremayı sıkın, üzerine üst parçayı kapatın.

Üzerine pudra şekeri serpip servis edin.