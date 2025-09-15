Ekler, zarif görünümü ve damakta bıraktığı hafif tatlı lezzetiyle dünya mutfaklarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. İncecik pişirilen özel hamurunun içine doldurulan krema ve üzerine dökülen çikolata sosuyla klasikleşmiş olan bu tatlı, aslında sayısız farklı şekilde hazırlanabilir. Hem şık sunumuyla misafirlerinizi etkileyecek hem de pratik yapımıyla sizi yormayacak bu tatlıyı evinizde kolayca deneyebilirsiniz. İşte pastane tadında 5 farklı ekler tarifi...
OREOLU EKLER
Malzemeler
- Ekler hamuru
- Oreo kreması (Oreo bisküvi ve krem şanti karışımı)
- Çikolata sosu
Yapılışı
- Eklerleri fırınlayıp soğutun.
- Oreo bisküvilerini parçalayın ve krem şantiyle karıştırın.
- Ekleri bu karışımla doldurun, üzerine çikolata sosu dökün.
ELMALI TARÇINLI EKLER
Malzemeler
- Ekler hamuru
- 2 adet elma (rendelenmiş)
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Şeker
- Krem şanti
Yapılışı
- Elmaları şeker ve tarçınla kavurun, soğutun.
- Eklerleri krem şanti ile doldurun, üzerine elmalı karışımı ekleyin.
- İsteğe bağlı pudra şekeri ile süsleyin.
PORTAKALLI EKLER
Malzemeler
- Ekler hamuru
- Portakal kabuğu rendesi
- Portakal suyu
- Krem şanti veya pastacı kreması
- Toz şeker
Yapılışı
- Portakal suyunu ve kabuğunu krem şanti veya pastacı kremasına ekleyin.
- Eklerleri bu portakallı kremayla doldurun.
- Üzerine ince portakal kabuğu rendesi serpiştirin.
KARADUTLU EKLER TARİFİ
Malzemeler
- Ekler hamuru
- 1 su bardağı karadut (taze veya dondurulmuş)
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı nişasta
- 1 paket krem şanti
Yapılışı
- Karadutları şekerle birlikte küçük bir tencerede pişirin.
- Nişastayı az suyla açıp ekleyin, koyulaşınca ocaktan alın ve soğutun.
- Krem şantiyi hazırlayın ve karadut sosuyla karıştırın.
- Eklerleri pişirin, içini bu karadutlu krema ile doldurun.
- Üzerine pudra şekeri serpip servis edin.
FINDIKLI EKLER TARİFİ
Malzemeler
- Ekler hamuru
- Pastacı kreması
- 1 çay bardağı ince çekilmiş fındık
- Çikolata sosu (bitter veya sütlü)
Yapılışı
- Ekler hamurunu hazırlayıp pişirin.
- Pastacı kremasını hazırlayın.
- Kremaya ince çekilmiş fındık ekleyin.
- Eklerlerin içini bu kremayla doldurun.
- Üzerine çikolata sosu gezdirin ve iri parçalı fındık serpiştirin.