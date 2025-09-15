Ekler, zarif görünümü ve damakta bıraktığı hafif tatlı lezzetiyle dünya mutfaklarının vazgeçilmez tatlılarından biridir. İncecik pişirilen özel hamurunun içine doldurulan krema ve üzerine dökülen çikolata sosuyla klasikleşmiş olan bu tatlı, aslında sayısız farklı şekilde hazırlanabilir. Hem şık sunumuyla misafirlerinizi etkileyecek hem de pratik yapımıyla sizi yormayacak bu tatlıyı evinizde kolayca deneyebilirsiniz. İşte pastane tadında 5 farklı ekler tarifi...