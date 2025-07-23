Pastane usulü ekler tarifi: Her lokmada şıklık ve lezzet

Pastane usulü ekler, hem görünümüyle göz dolduran hem de lezzetiyle damaklarda iz bırakan bu eklerler, özel günlerinize şıklık katarken, çay saatlerinizi de bir şölen havasına dönüştürecek. İşte, Pastane usulü ekler tarifi...

EKLER TARİFİ

Malzemeler

Ekler Hamuru İçin

1 su bardağı su

100 gr tereyağı (yaklaşık yarım su bardağı)

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 çimdik tuz

Pastacı Kreması İçin:

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin:

100 gr bitter çikolata

1 çay bardağı krema

YAPILIŞI

1. Hamurun Hazırlanışı:

Tereyağı ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya bırakın.

Kaynayınca un ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırarak hamuru toparlayın.

Hamur tencereye yapışmıyorsa ocaktan alın, 5 dakika soğumaya bırakın.

Ilındıktan sonra yumurtaları teker teker ekleyin. Her yumurtayı ekledikten sonra iyice karıştırın.

(Hamur akışkan ama şekil alacak kıvamda olmalı.)

2. Hamuru Şekillendirme ve Pişirme:

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Hamuru sıkma torbasına alıp ekler şeklinde uzun şeritler halinde sıkın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35-40 dakika pişirin. Fırını erken açmayın!

3. Kremanın Hazırlanışı:

Süt, un, nişasta, yumurta ve şekeri bir tencerede çırpın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alınca vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Soğumaya bırakın.

4. Çikolata Sosu:

Çikolatayı küçük parçalara bölün.

Kremayı ısıtın, kaynamadan ocaktan alıp çikolataların üzerine dökün.

Karıştırarak erimesini sağlayın.

5. Ekleri Doldurma ve Süsleme: