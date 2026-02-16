Pastane usulü enfes lezzet: Ay çöreği tarifi

Ay çöreği, yumuşacık hamuru ve aromatik iç harcıyla yıllardır pastanelerin en sevilen lezzetlerinden biridir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde hem taptaze hem de tam kıvamında bir ay çöreği yapabilir, çay saatlerinize nostaljik bir tat katabilirsiniz. İşte, kıyır kıyır ay çöreği tarifi...

AY ÇÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 gr)

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

100 gram eritilmiş tereyağı

1 çimdik tuz

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

1 su bardağı ufalanmış kek (isteğe bağlı sade ya da kakaolu)

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı şeker

2–3 yemek kaşığı süt (kıvam için)

AY ÇÖREĞİ YAPILIŞI

Ilık süt, su ve mayayı karıştırarak 5 dakika bekletin.

Ardından şeker, yumurta akı, eritilmiş tereyağı ve tuzu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Ufalanmış kek, ceviz, kakao, tarçın ve şekeri karıştırın.

Azar azar süt ekleyerek sürülebilir kıvamda bir harç elde edin.

Mayalanan hamuru iki eşit bezeye ayırın.

Unlanmış tezgahta oval şekilde açın.

Ortasına iç harcı yayın ve rulo şeklinde sarın.

Ruloyu hafifçe uzatıp iki ucunu içe doğru kıvırarak yarım ay şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye alın.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!