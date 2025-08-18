Pastane usulü: San sebastian cheesecake tarifi

San Sebastian Cheesecake, İspanya’nın Bask Bölgesi’nden dünyaya yayılan özel bir cheesecake türüdür. Diğer cheesecake çeşitlerinden farkı, yüksek ısıda pişirilmesi sonucu üst kısmının karamelize ve hafif yanık bir görünüme sahip olmasıdır. Dışı koyu altın rengi ve hafif yanık, içi ise son derece kremamsı ve yumuşaktır. Üstelik yapımı oldukça basittir ve ekstra süsleme gerektirmez; fırından çıkar çıkmaz sunuma hazırdır. Kahve veya çay saatleriniz için mükemmel bir tatlı alternatifi sunar. İşte, san sebastian cheesecake tarifi...
Malzemeler
- 600 gr krem peynir (oda sıcaklığında)
- 200 gr toz şeker
- 4 adet yumurta
- 300 ml krema
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı
- Fırını 210°C’ye (fanlı 200°C) önceden ısıtın. 20 cm çapında kelepçeli kek kalıbını yağlı kağıt ile kaplayın, kağıdın kenarları yüksek olmalı.
- Krem peynir ve toz şekeri mikser ile pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Yumurtaları tek tek ekleyip karışıma yedirin.
- Krema, un ve vanilya özütünü ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Karışımı kalıba dökün ve fırına verin. Yaklaşık 50-60 dakika, üstü koyu kahverengi ve hafif yanık görünene kadar pişirin.
- Fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.