Pastane usulü: San sebastian cheesecake tarifi

San Sebastian Cheesecake, İspanya’nın Bask Bölgesi’nden dünyaya yayılan özel bir cheesecake türüdür. Diğer cheesecake çeşitlerinden farkı, yüksek ısıda pişirilmesi sonucu üst kısmının karamelize ve hafif yanık bir görünüme sahip olmasıdır. Dışı koyu altın rengi ve hafif yanık, içi ise son derece kremamsı ve yumuşaktır. Üstelik yapımı oldukça basittir ve ekstra süsleme gerektirmez; fırından çıkar çıkmaz sunuma hazırdır. Kahve veya çay saatleriniz için mükemmel bir tatlı alternatifi sunar. İşte, san sebastian cheesecake tarifi...

Malzemeler

600 gr krem peynir (oda sıcaklığında)

200 gr toz şeker

4 adet yumurta

300 ml krema

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı