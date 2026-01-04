Pastane vitrinlerini aratmayacak lezzet: 5 çayının tartışmasız yıldızı çikolatalı ve portakallı Babka

Dışı çıtır, içi tel tel ayrılan bu gurme lezzeti evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay. İşte adım adım o meşhur lezzet...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

500 gr un (Yaklaşık 4-4.5 su bardağı)

10 gr kuru maya (1 paket)

80 gr toz şeker (Yarım su bardağından biraz az)

150 ml ılık süt

2 adet yumurta (Oda sıcaklığında)

100 gr tereyağı (Oda sıcaklığında, küp küp doğranmış)

Bir çimdik tuz

İç Dolgusu İçin:

120 gr bitter çikolata (Benmari usulü eritilmiş)

60 gr tereyağı (Eritilmiş)

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 portakalın rendelenmiş kabuğu (Aromatik dokunuş için şart!)

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi (İsteğe bağlı)

Şerbeti İçin (Parlaklık ve nem için):

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Ilık sütün içine bir kaşık şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Maya köpürene kadar yaklaşık 5-10 dakika bekleyin.

Un, kalan şeker, tuz, yumurtalar ve mayalı sütü geniş bir kaba alın. Mikserin hamur ucuyla veya elinizle yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanınca küp doğranmış tereyağını parça parça ekleyerek pürüzsüz, elastik bir hamur elde edene kadar (yaklaşık 10-12 dakika) yoğurun.

Hamuru yağlanmış bir kaba koyun, üzerini streç filmle kapatın ve hacmi iki katına çıkana kadar (yaklaşık 1-1.5 saat) ılık bir yerde mayalandırın.

Eritilmiş çikolata, tereyağı, kakao, pudra şekeri ve portakal kabuğunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sürülebilir bir kıvamda olması gerekir.

Şekil Verme (En Önemli Kısım): Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın. Hazırladığınız çikolatalı harcı, kenarlarda birer parmak boşluk kalacak şekilde tüm yüzeye yayın. Cevizleri serpiştirin.

Hamuru uzun kenarından başlayarak sıkı bir rulo yapın. Ruloyu bıçakla uzunlamasına tam ortadan ikiye kesin. İki parçayı, kesik kısımları (çikolatalı katmanlar) yukarı bakacak şekilde birbirine dolayarak örgü şekli verin.

Yağlı kağıt serili baton kek kalıbına örgüyü yerleştirin. Üzerini örtüp 30 dakika daha tepsi mayası verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin.

Babka fırındayken su ve şekeri kaynatıp şerbeti hazırlayın. Fırından çıkan sıcak Babka'nın üzerine ılık şerbeti fırça yardımıyla sürün. Bu işlem hem parlaklık verecek hem de kurumasını önleyecektir.