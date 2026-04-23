Pastane vitrinlerini kıskandıran lezzet: Ağızda dağılan tam ölçülü şekerpare tarifi...

Çoğu zaman evde denendiğinde ya kurabiye gibi sert kalan ya da şerbette eriyip hamura dönen şekerparenin en büyük sırrı, hamurundaki yağ dengesi ve içine eklenen irmiğin ölçüsünde gizli. İşte fırından çıktığında yayılan o mis gibi tereyağı kokusuyla baş döndüren hakiki pastane usulü şekerpare tarifi...

MALZEMELER

Kıyır Kıyır Hamuru İçin:

125 gram tereyağı (Oda sıcaklığında, iyice yumuşamış)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta (Birinin sarısı üzerine sürmek için ayrılacak)

3 yemek kaşığı irmik (Ağızda dağılmanın sırrı)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Tam Ölçülü Şerbet İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 ince dilim limon

Üzeri İçin:

Ayırdığınız yumurta sarısı

Bütün fındık (veya badem)

ADIM ADIM PASTANE USTALIĞI

Şekerparede kural; tatlının sıcak, şerbetin ise mutlaka soğuk (veya oda sıcaklığında) olmasıdır. Bu nedenle önce tencereye su, şeker ve limonu alın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp tam 15 dakika kaynatın. Kıvam alan şerbeti ocaktan alıp tamamen soğuması için kenarda bekletin.Derin bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki yumuşak tereyağını, sıvı yağı, pudra şekerini ve 1 tam yumurta ile 1 yumurta akını (sarısını ayırmıştık) alın. Tel çırpıcıyla veya elinizle krema kıvamına gelene dek iyice karıştırın.

Karışıma irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. İrmik, hamurun o meşhur pastane dokusunu yakalamasını ve şerbeti sünger gibi içine hapsetmesini sağlayacaktır.

Unu bardak bardak, yavaşça ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan ama oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde ettiğinizde un eklemeyi bırakın. (Sert bir hamur şerbeti çekmez).

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinizde yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın. Dilerseniz klasik yuvarlak, dilerseniz oval (mekik) şekli verebilirsiniz. Hazırladığınız şekerpareleri yağlı kağıt serili veya hafifçe yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Oval şekil verdiyseniz üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp çatalın tersiyle boydan boya çizikler atın (klasik pastane görünümü). Yuvarlak yaptıysanız tam ortalarına birer bütün fındık veya badem batırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerpareleri, kenarları yüksek bir borcama veya tepsiye birbirine yakın olacak şekilde aktarın (şerbetin içinde yüzmeleri için). 2-3 dakika ilk kaynar sıcağının çıkmasını bekledikten sonra, tamamen soğumuş olan şerbeti tatlıların üzerine kepçeyle gezdirin.

Tatlının şerbeti tam anlamıyla çekmesi ve içinin kıyır kıyır olması için üzeri kapalı şekilde en az 3-4 saat (ideali bir gece) dinlendirin.