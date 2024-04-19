Pastaneden alınmış gibi ev yapımı: Kıymalı poğaça tarifi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:53

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:53

Pastaneden alınmış gibi lezzetli poğaçalar yapmak, evdeki mutfağınızı bir fırına dönüştürmenin harika bir yoludur. İşte, özel günlerde veya günlük atıştırmalıklar için ideal olan kıymalı poğaça tarifiyle, pastaneden alınmış gibi poğaçaları evinizde kolayca hazırlamanın sırları. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, aileniz ve sevdikleriniz için mükemmel bir ikramlık olacak.

KIYMALI POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

2 yumurta (1 sarısı üzeri için)

175 gr tereyağı (yumuşamış)

1 Türk kahve fincanından bir parmak eksik sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç Harcı:

200 g kıyma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Yapılış