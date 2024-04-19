Pastaneden alınmış gibi ev yapımı: Kıymalı poğaça tarifi
Evde pastaneden alınmış gibi nefis poğaçalar yapın! Bu kıymalı poğaça tarifi, ev yapımı lezzetlerin en özel haliyle sofralarınızı şenlendiriyor.
Pastaneden alınmış gibi lezzetli poğaçalar yapmak, evdeki mutfağınızı bir fırına dönüştürmenin harika bir yoludur. İşte, özel günlerde veya günlük atıştırmalıklar için ideal olan kıymalı poğaça tarifiyle, pastaneden alınmış gibi poğaçaları evinizde kolayca hazırlamanın sırları. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, aileniz ve sevdikleriniz için mükemmel bir ikramlık olacak.
KIYMALI POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
- 2 yumurta (1 sarısı üzeri için)
- 175 gr tereyağı (yumuşamış)
- 1 Türk kahve fincanından bir parmak eksik sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un
İç Harcı:
- 200 g kıyma
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
- Yapılış
- Tarife öncelikle iç harç hazırlanarak başlanır. İç harcı için yemeklik doğranmış soğanı yağ ile kavurduktan sonra üzerine kıyma eklenir.
- Ara ara karıştırılan kıymanın kavrulduktan sonra altı kapanır.
- Un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeler yoğrulur ve en son un, kabartma tozu da ilave edilir.
- İyice yoğurulan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp açılır.
- Önceden hazırlanmış kıymalı harçtan bir miktar konup kapatılır (iç malzeme tercihe kalmış peynirli ya da patatesli de yapılabilir )
- Yumurta sarısı da sürülüp susam serpilir ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!