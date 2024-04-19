Gece atıştırmalıklarının en sağlıklısı: Tavuklu sandviç tarifi
Gece atıştırmalığı için mükemmel bir seçenek! Bu lezzetli tavuk sandviç tarifi, sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık sunuyor.
Gece atıştırmalıkları genellikle sağlıksız seçenekler arasında yer alırken, tavuk sandviç sağlıklı bir alternatif sunar. Tavuk, düşük yağ içeriği ve yüksek protein seviyesiyle bilinirken, sandviçin içeriğine eklenen sebzeler ve tam tahıllı ekmek, besleyici ve doyurucu bir atıştırmalık haline getirir. İşte, Tavuklu sandviç tarifi...
TAVUKLU SANDVİÇ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet tavuk göğüs
- 2 yemek kaşığı zeytinyağ
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- 2 adet sandviç ekmeği
- 2 büyük yaprak göbek marul
- 4 adet kornişon turşu
- 1/2 (yarım) kase mısır
- 2 yemek kaşığı mayonez
Yapılış
- Öncelikle derin bir kab içerisinde zeytinyağ, sarımsak rendesi, baharatları ve tuzu ilave ederek tavuğu iyice karıştırın.
- Buzdolabında bir saat dinlendirin.
- yice ısıttığınız tavada tavukları önlü arkalı kızartın.
- Biraz ılınınca bir parmak büyüklüğünde dilimleyin.
- Sosu için marul yapraklarını ince doğrayın.
- Kornişon turşuyu küp küp kesin.
- Bir kase içine mayonez, turşu, mısır ve marul yapraklarını alıp karıştırın.
- Sandviç ekmeğini ortadan kesin.
- Mayonezli karışımı ekmeğin içine sürün.
- Tavukları dizin.
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