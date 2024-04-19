Gece atıştırmalıklarının en sağlıklısı: Tavuklu sandviç tarifi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:08

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:08

Gece atıştırmalıkları genellikle sağlıksız seçenekler arasında yer alırken, tavuk sandviç sağlıklı bir alternatif sunar. Tavuk, düşük yağ içeriği ve yüksek protein seviyesiyle bilinirken, sandviçin içeriğine eklenen sebzeler ve tam tahıllı ekmek, besleyici ve doyurucu bir atıştırmalık haline getirir. İşte, Tavuklu sandviç tarifi...

TAVUKLU SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

2 adet tavuk göğüs

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

2 adet sandviç ekmeği

2 büyük yaprak göbek marul

4 adet kornişon turşu

1/2 (yarım) kase mısır

2 yemek kaşığı mayonez

Yapılış