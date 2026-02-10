Patlıcan ve köftenin en şık buluşması: Davet sofralarının kurtarıcısı İslim Kebabı tarifi...

Kızarmış patlıcan şeritlerinin arasına gizlenmiş yumuşacık köftesi ve üzerindeki domates sosuyla İslim Kebabı, hem göze hem damağa hitap eden bir lezzet şöleni. İşte enfes İslim Kebabı tarifi...

MALZEMELER

Dış Kaplama:

4-5 adet uzun ve düzgün patlıcan

Kızartmak için sıvı yağ

Köfte Harcı:

400 gr orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

1 diş sarımsak, tuz, karabiber, kimyon

Süsleme ve Sos:

2 adet domates ve 2-3 adet yeşil biber (Üzeri için)

1 yemek kaşığı domates salçası, 1.5 su bardağı sıcak su

Kürdan

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve uzunlamasına ince şeritler halinde dilimleyin. Acısını atması için tuzlu suda 15 dakika bekletip kurulayın. Ardından kızgın yağda hafifçe kızartın ve kağıt havluya alın.

Kıymayı, soğanı, baharatları ve galeta ununu yoğurun. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın ve avucunuzla hafifçe yassılaştırın. Köfteleri de az yağda arkalı önlü hafifçe pişirin.

İki patlıcan şeridini "+" (artı) şeklinde tabağa koyun. Tam ortasına pişmiş köfteyi yerleştirin. Patlıcan uçlarını köftenin üzerine doğru kapatarak bohça yapın.

Birleşim yerinin açılmaması için tam ortasına bir kürdan batırın. Kürdanın tepesine bir parça domates ve biber takarak sabitleyin.

Hazırladığınız kebapları fırın tepsisine dizin. Salçayı sıcak suda ezip tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında domatesler ve biberler kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.