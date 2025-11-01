Pazar kahvaltıları için enfes kıymalı poğaça tarifi...

İçi kıymalı, dışı yumuşacık ve üçgen şeklinde katlanan kıymalı poğaça tarifi hem çay saatlerine hem kahvaltılara çok yakışır...

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

½ su bardağı ılık su

½ su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket (10 g) instant maya

Yaklaşık 4,5 su bardağı un

İç harcı için:

200 g kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe göre)

İsteğe göre: bir tutam maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

İsteğe göre susam veya çörek otu

HAZIRLANIŞI

Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırın, 5 dakika bekletin.

Ardından sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Tavada sıvı yağı ısıtın, soğanı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Tuz ve baharatları ekleyin, ocaktan alın.

Soğuduktan sonra istersen ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

Mayalanan hamuru hafif unladığınız zeminde açın.

Yaklaşık 3–4 mm kalınlığında büyük bir yufka haline getirin.

Bir bardak yardımıyla daireler kesin.

Her dairenin ortasına 1 tatlı kaşığı kadar kıymalı harç koyun.

Daireyi ikiye değil, üçgen olacak şekilde kapatın; kenarlarını parmakla bastırarak iyice kapatın (ister çatalla da bastırabilirsiniz).

Poğaçaları yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20–25 dakika kadar pişirin; üzeri kızarınca çıkarın.