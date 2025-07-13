Pazar kahvaltılarına çok yakışan pratik ve nefis lezzet: Peyinirli pankek tarifi

Kahvaltı sofralarınıza farklı ve doyurucu bir lezzet arıyorsanız, klasik pankek tarifine tuzlu bir dokunuş eklemeye ne dersiniz? İşte yumuşak dokusu ve peynirin hafif tuzlu aromasıyla hem pratik hem de lezzetli bir alternatif: Peynirli Pankek! Özellikle sabahları hızlı hazırlanabilen, aynı zamanda hafif ve besleyici bir tarif isteyenler için ideal. Peki, pazar kahvaltılarına çok yakışan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes peyinirli pankek tarifi...



PEYNİRLİ PANKEK TARİFİ



Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

100 gram beyaz peynir (ezilmiş veya ufalanmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ (tavayı yağlamak için)

İsteğe bağlı: Maydanoz, dereotu veya taze otlar



PEYNİRLİ PANKEK YAPILIŞI



Derin bir kapta yumurtaları çırpın.

Üzerine sütü ekleyip tekrar çırpın.

Un, kabartma tozu ve tuzu ilave ederek pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.

Ezilmiş peyniri ve isteğe bağlı yeşillikleri ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayıp ısıtın.

Harçtan kepçe yardımıyla alıp tavaya dökün.

Orta ateşte, her iki tarafı altın rengini alana kadar pişirin.

Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Yanına zeytin, domates ve yeşilliklerle dolu bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!