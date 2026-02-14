Peru Mutfağının enfes klasiği: Lomo Saltado

Lomo Saltado, Peru’daki Çin göçmenlerinin etkisiyle ortaya çıkan “Chifa” mutfağının en bilinen örneklerinden biri. Yüksek ateşte hızlı pişirme tekniği sayesinde et sulu kalırken sebzeler diri yapısını koruyor. Türkiye’de alışılmış et sote tariflerinden farklı olarak soya sosu ve sirke dokunuşuyla ayrışıyor. Hem pirinç hem patates kızartmasıyla servis edilmesi ise bu yemeği özgün kılan detaylar arasında yer alıyor.
LOMO SALTADO TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram dana bonfile (jülyen doğranmış)
- 1 adet kırmızı soğan (iri dilimlenmiş)
- 1 adet domates (iri doğranmış)
- 1 adet yeşil biber
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz ve karabiber
- 2 adet patates (kızartılmış)
- 1 su bardağı haşlanmış beyaz pirinç
Yapılışı
- Geniş bir tavayı veya wok’u yüksek ateşte ısıtın.
- Yağı ekleyin ve dana etini mühürleyerek hızlıca pişirin.
- Soğan ve biberi ilave edip yüksek ateşte kısa süre çevirin.
- Domatesi ekleyip birkaç dakika soteleyin.
- Soya sosu ve sirkeyi ekleyerek karıştırın.
- Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Servis tabağına pirinci yerleştirin, üzerine etli karışımı ekleyin.
- Yanına çıtır patates kızartması koyarak sıcak servis edin.