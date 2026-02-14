Peru Mutfağının enfes klasiği: Lomo Saltado

Lomo Saltado, Peru’daki Çin göçmenlerinin etkisiyle ortaya çıkan “Chifa” mutfağının en bilinen örneklerinden biri. Yüksek ateşte hızlı pişirme tekniği sayesinde et sulu kalırken sebzeler diri yapısını koruyor. Türkiye’de alışılmış et sote tariflerinden farklı olarak soya sosu ve sirke dokunuşuyla ayrışıyor. Hem pirinç hem patates kızartmasıyla servis edilmesi ise bu yemeği özgün kılan detaylar arasında yer alıyor.

LOMO SALTADO TARİFİ

Malzemeler

400 gram dana bonfile (jülyen doğranmış)

1 adet kırmızı soğan (iri dilimlenmiş)

1 adet domates (iri doğranmış)

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve karabiber

2 adet patates (kızartılmış)

1 su bardağı haşlanmış beyaz pirinç

Yapılışı