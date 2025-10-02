Peynir ve acının muhteşem uyumu: Lorlu jalapeno biber turşusu tarifi

Klasik turşuların dışına çıkmak isteyenler için lorlu jalapeno biber turşusu harika bir alternatiftir. Acı ve ekşi dengenin yanı sıra lor peynirinin yumuşak dokusu, bu tarifi benzersiz kılar. Kahvaltı sofralarında, meze tabaklarında veya atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz bu tarif hem pratik hem de çok lezzetlidir. Peki, peynir ve acının muhteşem uyumu olan bu turşu nasıl yapılır? İşte, nefis lorlu jalapeno biber turşusu tarifi...

LORLU JALAPENO BİBER TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

500 gr taze jalapeno biber

200 gr lor peyniri

3 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

LORLU JALAPENO BİBER TURŞUSU YAPILIŞI

Jalapeno biberleri güzelce yıkayın ve ortadan ikiye kesin.

Çekirdeklerini çıkarın.

Biberlerin içini lor peyniri ile doldurun.

Cam kavanozlara biberleri sıkı şekilde yerleştirin.

Bir tencerede su, sirke, tuz, şeker, sarımsak ve karabiberi kaynatın.

Kaynayan karışımı kavanozlara biberlerin üzerine dökün.

En üste biraz zeytinyağı ekleyip kavanozların kapağını sıkıca kapatın.

Turşuları serin ve karanlık bir yerde yaklaşık 10 gün bekletin.

Afiyet olsun!