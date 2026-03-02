Peynir ve hamurun tarifi birleşimi: Piruhi tarifi

Kıyma yerine tulum peyniri veya beyaz peynir bazlı bir harçla hazırlanan Piruhi, Anadolu’nun bazı yörelerinde "Haluşka" olarak da bilinmektedir. İnce açılmış hamur dokusu ve üzerine eklenen kavrulmuş ceviz içi ile damaklarda derin bir katman oluşturur.

PİRUHİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

200 gram tulum peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

Servis İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı toz biber

Yapılışı