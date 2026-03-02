Peynir ve hamurun tarifi birleşimi: Piruhi tarifi

Kıyma yerine tulum peyniri veya beyaz peynir bazlı bir harçla hazırlanan Piruhi, Anadolu’nun bazı yörelerinde "Haluşka" olarak da bilinmektedir. İnce açılmış hamur dokusu ve üzerine eklenen kavrulmuş ceviz içi ile damaklarda derin bir katman oluşturur.
PİRUHİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı su
- Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
- 200 gram tulum peyniri
- Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
Servis İçin:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- Kırmızı toz biber
Yapılışı
- Un, yumurta, su ve tuzu karıştırarak sert bir mantı hamuru yoğurun ve 30 dakika dinlendirin.
- İç harcı için peynir, maydanoz ve cevizi bir kapta karıştırın.
- Dinlenen hamuru ince bir yufka şeklinde açın ve küçük kareler halinde kesin.
- Her karenin ortasına peynirli harçtan koyarak üçgen şeklinde kapatın.
- Hazırlanan piruhileri kaynayan tuzlu suda yüzeye çıkana kadar haşlayın.
- Ayrı bir tavada tereyağını toz biberle kızdırın.
- Haşlanan hamurları süzüp servis tabağına alın ve üzerine kızgın tereyağını gezdirerek servis edin.