Pilavın lezzetli değişimi: İç pilav tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan iç pilav, sade pirinç pilavından farklı olarak zengin içeriği ve baharat dengesiyle bilinir. Dolmaların iç harcı olarak da kullanılan bu pilav; tarçın, yenibahar ve kuş üzümünün kattığı tatlımsı aromayla, et ve tavuk yemeklerine eşlik eden geleneksel bir lezzet sunar. Bayram sofralarından özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan iç pilav, doğru pişirildiğinde tane tane dokusuyla öne çıkar.
İÇ PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 adet orta boy kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Tuz
- 3 su bardağı sıcak su veya et suyu
- Yarım demet dereotu veya maydanoz (ince doğranmış)
Yapılışı
- Pirinci nişastası gidene kadar yıkayın ve ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin, ardından süzün.
- Tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.
- Dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe renk alana kadar kavurun.
- Soğanı ilave edip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
- Kuş üzümlerini ekleyip kısa süre karıştırın.
- Pirinci tencereye alıp şeffaflaşana kadar kavurun.
- Tarçın, yenibahar, karabiber ve tuzu ekleyin.
- Sıcak suyu veya et suyunu ilave edin, karıştırın.
- Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra ince doğranmış yeşillikleri ekleyin.
- Pilavı demlenmesi için 10–15 dakika dinlendirin.