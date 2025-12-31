Pilavın lezzetli değişimi: İç pilav tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan iç pilav, sade pirinç pilavından farklı olarak zengin içeriği ve baharat dengesiyle bilinir. Dolmaların iç harcı olarak da kullanılan bu pilav; tarçın, yenibahar ve kuş üzümünün kattığı tatlımsı aromayla, et ve tavuk yemeklerine eşlik eden geleneksel bir lezzet sunar. Bayram sofralarından özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan iç pilav, doğru pişirildiğinde tane tane dokusuyla öne çıkar.

İÇ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 adet orta boy kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

Yarım demet dereotu veya maydanoz (ince doğranmış)

Yapılışı