Pilavın sebzeli hali: Domatesli pilav tarifi

Türk mutfağında pilav, çoğu evde et ve sebze yemeklerinin eşlikçisi olarak bilinse de bazı yörelerde pilav başlı başına bir öğün olarak hazırlanır. Sebzeli domatesli pilav da bu gelenekten gelir; özellikle hasat döneminde taze domates, biber ve kabakla yapılan bu tarif, hafif ama doyurucu yapısıyla öğle sofralarında sıkça tercih edilir. Bugün büyük şehirlerde unutulmuş olsa da köy mutfaklarında hâlâ yaşayan bu pilav, yaz bereketinin sade ve doğal bir yansıması niteliği taşır.

DOMATESLİ PİLAV TARİF

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

3 adet olgun domates (rendelenmiş)

1 adet kabak (küçük doğranmış)

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı: bir tutam taze fesleğen veya maydanoz

Yapılışı