Pirincin en cesur hali: Keçi peyniri ve karamelize cevizli Risotto

İtalyan tekniğinin enfes pancarla buluştuğu, sadece lezzetiyle değil, görsel ihtişamıyla da bir sanat eseri olan enfes tarif... Keçi peynirinin keskinliği ve cevizin tatlı kıtırlığı, pancarın enfes tadıyla Risotto tarifi!

Malzemeler

Risotto Bazı:

1 su bardağı Arborio veya Carnaroli pirinci

2 adet orta boy pancar (Haşlanmış ve püre haline getirilmiş)

1 adet küçük kuru soğan (Çok ince, brunoise doğranmış)

1 diş sarımsak

Yarım çay bardağı elma sirkesi (Şarap yerine asidite katmak için)

3-4 su bardağı sıcak sebze veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

Üzeri İçin:

50 gr yumuşak keçi peyniri (Büş, chèvre)

1 avuç ceviz içi (Tavada az bal veya şekerle karamelize edilmiş)

Taze kekik veya frenk soğanı

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Haşlanmış pancarları blenderdan geçirip pürüzsüz bir püre yapın.

Geniş bir tavada 1 kaşık tereyağını eritin. Soğanları şeffaflaşana kadar kavurun (renk aldırmayın). Pirinçleri ekleyip pirinçlerin kenarları şeffaflaşana kadar 2-3 dakika kavurun.

Elma sirkesini ekleyin ve pirinçler sirkeyi tamamen çekene kadar karıştırın.

Sıcak tavuk suyunu kepçe kepçe eklemeye başlayın. Her seferinde sadece bir kepçe ekleyin ve pirinç suyu tamamen çekene kadar sürekli karıştırın. Bu işlem nişastayı açığa çıkarır.

Pirinçler hafif dişe gelir kıvama yaklaştığında pancar püresini ekleyin.

Pirinçler piştiğinde ocağı kapatın. Kalan soğuk tereyağını ve parmesanı ekleyip hızlıca karıştırın. Bu adım risottoyu parlatır ve kremsi yapar.

Tabağa yaydığınız kırmızı risottonun üzerine keçi peyniri parçalarını ufalayın. Karamelize cevizleri ve taze kekiği serpiştirip sıcak servis yapın.