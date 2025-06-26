Polonya mutfağının enfes lezzeti: Bigos tarifi

Avrupa'nın görece mütevazı ama zengin aromalı mutfaklarından biri olan Polonya mutfağı, geçmişten bugüne tarla ürünleriyle etin kusursuz uyumunu sunar. Bu uyumun en iyi örneklerinden biri olan Bigos, özellikle kış aylarında bolca tüketilen, “avcı güveci” olarak bilinen geleneksel bir yemektir. Genellikle birkaç farklı et türünün lahana ve mantarla birlikte uzun süre pişirilmesiyle yapılır. Fermente lahana (sauerkraut) ile taze lahananın birleşimi, yemeğe hem asidik hem de tatlımsı katmanlı bir lezzet kazandırır.
BIGOS TARİFİ
Malzemelel:
- 500 gr kuşbaşı dana eti
- 250 gr sosis veya tütsülenmiş et (tercihen kielbasa)
- 300 gr fermente lahana (sauerkraut)
- 200 gr taze lahana (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 su bardağı et suyu
- 6-7 adet kuru erik (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz ve pul biber (damak zevkine göre)
Yapılışı:
- Eti kavurun: Geniş bir tencerede sıvı yağı kızdırın, kuşbaşı eti yüksek ateşte mühürleyin. Rengi dönen etleri tencereden alın.
- Soğanları soteleyin: Aynı tencereye ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin, pembeleşinceye kadar kavurun.
- Salça ve baharatları ekleyin: Salçayı ekleyip kavurun. Ardından kimyon ve karabiberi ekleyin.
- Lahanaları ekleyin: Fermente ve taze lahanayı karışıma ekleyin. 5 dakika kavurun.
- Etleri geri koyun: Önceden mühürlediğiniz etleri ve doğranmış sosisleri tencereye geri ekleyin.
- Et suyunu dökün: Et suyunu ve kuru erikleri ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
- Kısık ateşte pişirin: 1.5–2 saat boyunca kısık ateşte ağır ağır pişirin. Ara ara karıştırın, gerekirse biraz daha su ekleyin.