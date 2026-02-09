Polonya Mutfağının Klasik Lezzeti: Pierogi

Pierogi, Polonya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa mutfağında yaygın olarak tüketilen geleneksel bir hamur işi yemeği. Haşlanarak pişirilen ve çoğu zaman tereyağıyla tavada hafifçe kızartılan pierogiler; patates, peynir, et ya da lahana gibi farklı iç harçlarla hazırlanıyor. Hem ana yemek hem de doyurucu bir ara öğün olarak sunulabilen bu lezzet, ev mutfağında da kolaylıkla yapılabiliyor.

PİEROGİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için

2 adet haşlanmış patates

1 su bardağı lor peyniri veya çiftlik peyniri

1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz ve karabiber

Servis için

Tereyağı

Yoğurt veya ekşi krema (isteğe bağlı)

Yapılışı