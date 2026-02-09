Polonya Mutfağının Klasik Lezzeti: Pierogi

Pierogi, Polonya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa mutfağında yaygın olarak tüketilen geleneksel bir hamur işi yemeği. Haşlanarak pişirilen ve çoğu zaman tereyağıyla tavada hafifçe kızartılan pierogiler; patates, peynir, et ya da lahana gibi farklı iç harçlarla hazırlanıyor. Hem ana yemek hem de doyurucu bir ara öğün olarak sunulabilen bu lezzet, ev mutfağında da kolaylıkla yapılabiliyor.
PİEROGİ TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harç için
- 2 adet haşlanmış patates
- 1 su bardağı lor peyniri veya çiftlik peyniri
- 1 adet küçük soğan (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz ve karabiber
- Servis için
- Tereyağı
- Yoğurt veya ekşi krema (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
- Hamuru üzeri örtülü şekilde 20–30 dakika dinlendirin.
- İç harç için soğanı tereyağında pembeleştirin, ezilmiş patates ve peyniri ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Dinlenen hamuru ince olacak şekilde açın ve bir bardak yardımıyla yuvarlaklar kesin.
- Hamur parçalarının ortasına bir tatlı kaşığı iç harç koyun, yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını iyice bastırın.
- Kaynar tuzlu suda pierogileri haşlayın; suyun yüzeyine çıktıklarında pişmiş sayılır.
- İsteğe bağlı olarak haşlanan pierogileri tereyağında kısa süre çevirerek servis edin.