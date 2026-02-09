Cumhuriyet Gazetesi Logo
Polonya Mutfağının Klasik Lezzeti: Pierogi

9.02.2026 22:37:00
Polonya mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan pierogi, iç harcı ve pişirme yöntemiyle mantıyı andırsa da kendine özgü yapısıyla öne çıkıyor.

Pierogi, Polonya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa mutfağında yaygın olarak tüketilen geleneksel bir hamur işi yemeği. Haşlanarak pişirilen ve çoğu zaman tereyağıyla tavada hafifçe kızartılan pierogiler; patates, peynir, et ya da lahana gibi farklı iç harçlarla hazırlanıyor. Hem ana yemek hem de doyurucu bir ara öğün olarak sunulabilen bu lezzet, ev mutfağında da kolaylıkla yapılabiliyor.

PİEROGİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

  • 3 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için 

  • 2 adet haşlanmış patates
  • 1 su bardağı lor peyniri veya çiftlik peyniri
  • 1 adet küçük soğan (ince doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz ve karabiber
  • Servis için
  • Tereyağı
  • Yoğurt veya ekşi krema (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
  2. Hamuru üzeri örtülü şekilde 20–30 dakika dinlendirin.
  3. İç harç için soğanı tereyağında pembeleştirin, ezilmiş patates ve peyniri ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  4. Dinlenen hamuru ince olacak şekilde açın ve bir bardak yardımıyla yuvarlaklar kesin.
  5. Hamur parçalarının ortasına bir tatlı kaşığı iç harç koyun, yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını iyice bastırın.
  6. Kaynar tuzlu suda pierogileri haşlayın; suyun yüzeyine çıktıklarında pişmiş sayılır.
  7. İsteğe bağlı olarak haşlanan pierogileri tereyağında kısa süre çevirerek servis edin.
