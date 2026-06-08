Polonya'nın kahvaltı eşlikçisi: Racuchy

Mutfak literatüründe Polonya’nın en sevilen ev yemeklerinden ve sokak lezzetlerinden biri olan Racuchy, özellikle çocukların ve tatlı kahvaltı sevenlerin vazgeçilmezidir. Yapı olarak Amerikan pankeklerine benzese de hamurunun içindeki belirgin elma dokusu ve mayalanma/kabarma tekniğiyle onlardan ayrılır. Orijinal reçetesi mayalı hamurla yapılsa da, sabah kahvaltılarında vakit kazanmak için yoğurt ve karbonat/kabartma tozu ikilisiyle de içi sünger gibi yumuşak, dışı hafif çıtır versiyonları sıklıkla hazırlanır.

RACUCHY TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt (veya kefir / buttermilk)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı karbonat (veya 1 paket kabartma tozu)

2 adet orta boy elma (kabukları soyulmuş, incecik dilimlenmiş veya iri rendelenmiş)

Bir çimdik tuz

Kızartmak İçin: 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Bolca pudra şekeri (isteğe göre tarçınla karıştırılmış)

Yapılışı