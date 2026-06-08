Polonya'nın kahvaltı eşlikçisi: Racuchy

Mutfak literatüründe Polonya’nın en sevilen ev yemeklerinden ve sokak lezzetlerinden biri olan Racuchy, özellikle çocukların ve tatlı kahvaltı sevenlerin vazgeçilmezidir. Yapı olarak Amerikan pankeklerine benzese de hamurunun içindeki belirgin elma dokusu ve mayalanma/kabarma tekniğiyle onlardan ayrılır. Orijinal reçetesi mayalı hamurla yapılsa da, sabah kahvaltılarında vakit kazanmak için yoğurt ve karbonat/kabartma tozu ikilisiyle de içi sünger gibi yumuşak, dışı hafif çıtır versiyonları sıklıkla hazırlanır.
RACUCHY TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt (veya kefir / buttermilk)
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı karbonat (veya 1 paket kabartma tozu)
- 2 adet orta boy elma (kabukları soyulmuş, incecik dilimlenmiş veya iri rendelenmiş)
- Bir çimdik tuz
- Kızartmak İçin: 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
- Bolca pudra şekeri (isteğe göre tarçınla karıştırılmış)
Yapılışı
- Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın. Bir el çırpıcısı yardımıyla şeker hafifçe eriyene kadar 1-2 dakika çırpın. Ardından yoğurdu (veya kefiri) ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Unu, karbonatı ve bir çimdik tuzu eleyerek sıvı karışımın üzerine ilave edin. Spatula veya tahta kaşık yardımıyla, pürüzsüz ve normal pankek hamurundan biraz daha koyu/yoğun kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırın.
- Kabuklarını soyup ince yarım ay şeklinde dilimlediğiniz (veya iri taraftarla rendelediğiniz) elmaları hamurun içine ekleyin. Spatula ile elmaların hamurun her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
- Geniş bir yapışmaz tavaya sıvı yağı ekleyin ve orta ateşte ısıtın. (Yağın çok kızgın olmaması gerekir, aksi takdirde elmalar pişmeden hamurun dışı hemen yanar).
- Hazırladığınız elmalı yoğun hamurdan birer büyük yemek kaşığı dolusu alarak tavaya aralıklı olarak bırakın. Kaşığın arkasıyla üzerlerini hafifçe düzelterek yuvarlak form verin.
- Kısık-orta ateşte, pankeklerin alt yüzeyi altın sarısı renk alana ve üzerlerinde hafif kabarcıklar oluşana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Ardından bir spatula yardımıyla ters çevirip diğer yüzünü de aynı şekilde kontrollüce kızartın.
- Tavadan aldığınız sıcak racuchy'leri fazla yağını bırakması için kısa bir süre kağıt havlu serili bir tabakta bekletin. Servis tabağına aldıktan sonra üzerlerine cömertçe pudra şekeri (veya tarçınlı pudra şekeri) eleyerek sıcak ya da ılık servis yapın.