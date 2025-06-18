Polonya'nın tatlı geleneği: Sernik

Cheesecake çoğu kişi için Amerikan mutfağını çağrıştırsa da, Avrupa'nın birçok ülkesinde kendine has versiyonları yüzyıllardır yapılıyor. Polonya’nın mutfak miraslarından biri olan Sernik, süzme lor peyniri ile hazırlanan, hafif ve nemli dokusuyla öne çıkan geleneksel bir cheesecake tarifidir.
SERNİK TARİFİ
Malzemeler
Taban için:
- 200 gram yulaflı veya sade bisküvi
- 80 gram tereyağı (eritilmiş)
- 1 yemek kaşığı şeker
Dolgu için:
- 500 gram süzme lor peyniri veya tuzsuz labne
- 3 adet yumurta
- 120 gram toz şeker
- 1 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Yapılışı:
- Fırını 170°C'ye ısıtın.
- Bisküvileri rondodan geçirip eritilmiş tereyağı ve şekerle karıştırın.
- Karışımı kelepçeli kek kalıbının altına bastırarak yerleştirin, 10 dakika kadar ön pişirme yapın.
- Ayrı bir kapta lor peynirini, yumurtaları ve şekeri pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Vanilya özütü, nişasta ve isteğe bağlı kuru üzümleri ekleyip karıştırın.
- Bu dolguyu ön pişmiş tabanın üzerine dökün ve fırında 40-45 dakika pişirin.
- Fırından çıkınca oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 3 saat dinlendirin.
- Üzerine pudra şekeri serpebilir veya meyve sosuyla servis edebilirsiniz.