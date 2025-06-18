Polonya'nın tatlı geleneği: Sernik

Cheesecake çoğu kişi için Amerikan mutfağını çağrıştırsa da, Avrupa'nın birçok ülkesinde kendine has versiyonları yüzyıllardır yapılıyor. Polonya’nın mutfak miraslarından biri olan Sernik, süzme lor peyniri ile hazırlanan, hafif ve nemli dokusuyla öne çıkan geleneksel bir cheesecake tarifidir.

SERNİK TARİFİ

Malzemeler

Taban için:

200 gram yulaflı veya sade bisküvi

80 gram tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı şeker

Dolgu için:

500 gram süzme lor peyniri veya tuzsuz labne

3 adet yumurta

120 gram toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı: