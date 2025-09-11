Portekiz’in dünyaca ünlü tatlısı: Pastel de Nata

Lizbon’daki Jerónimos Manastırı’nda keşfedilen Pastel de Nata, zamanla Portekiz’in ulusal tatlısı haline geldi. Dışı çıtır hamur, içi yumuşacık vanilyalı kremadan oluşan bu küçük tartlar, özellikle kahveyle birlikte tüketildiğinde damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Bugün hem Avrupa’da hem de dünyada kahve zincirlerinin menülerinde kendine yer bulan Pastel de Nata, gurme tatlı arayışında olanlar için harika bir seçenek.
PASTEL DE NATA TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket milföy hamuru
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 4 yumurta sarısı
- 1 çubuk vanilya veya 1 paket vanilin
- Üzeri için: Pudra şekeri ve tarçın
Yapılışı
- Milföy hamurunu oda sıcaklığında açın, kalıplara uygun küçük parçalar halinde kesin ve tart kalıplarına yerleştirin.
- Bir tencerede süt, un, nişasta ve şekeri sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Ocaktan alınca yumurta sarılarını ve vanilyayı ekleyin, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Hazırladığınız kremayı milföy kaplı kalıplara dökün.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Fırından çıkan tartların üzerine pudra şekeri ve tarçın serpip servis edin.