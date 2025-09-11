Portekiz’in dünyaca ünlü tatlısı: Pastel de Nata

Lizbon’daki Jerónimos Manastırı’nda keşfedilen Pastel de Nata, zamanla Portekiz’in ulusal tatlısı haline geldi. Dışı çıtır hamur, içi yumuşacık vanilyalı kremadan oluşan bu küçük tartlar, özellikle kahveyle birlikte tüketildiğinde damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Bugün hem Avrupa’da hem de dünyada kahve zincirlerinin menülerinde kendine yer bulan Pastel de Nata, gurme tatlı arayışında olanlar için harika bir seçenek.

PASTEL DE NATA TARİFİ

Malzemeler

1 paket milföy hamuru

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

4 yumurta sarısı

1 çubuk vanilya veya 1 paket vanilin

Üzeri için: Pudra şekeri ve tarçın

Yapılışı