Portekiz mutfağından nefis bir lezzet: Bacalhau a Bras tarifi

10.08.2025 12:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Portekiz’in en sevilen geleneksel yemeklerinden Bacalhau à Brás, tuzlu morina balığı, patates ve yumurtanın muhteşem uyumunu sofralara taşıyor. Hafif, doyurucu ve Akdeniz esintileriyle dolu bu tarif, hem deniz ürünleri sevenleri hem de farklı tat arayanları mest ediyor.

Lizbon’un dar sokaklarında ya da sahil restoranlarında sıkça karşınıza çıkan Bacalhau à Brás, Portekiz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Yüzyıllardır “morina balığı” (bacalhau) Portekiz’de o kadar popüler ki, bu balıkla yapılan yüzlerce farklı tarif bulunuyor. Ancak patates ve yumurta ile hazırlanan bu versiyon, hem pratikliği hem de yoğun lezzetiyle öne çıkıyor.

BACALHAU A BRAS TARİFİ

Malzemeler:

  • 300 g tuzlu morina balığı (bacalhau), önceden tuzu giderilmiş
  • 3 adet orta boy patates
  • 1 adet büyük soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
  • Siyah zeytin (servis için)
  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  1. Tuzunu gidermek için morina balığını 24 saat önceden suya koyup birkaç kez suyunu değiştirin.
  2. Patatesleri kibrit çöpü şeklinde doğrayın ve kızartın. Fazla yağını süzdürün.
  3. Soğanı ince dilimleyip zeytinyağında hafifçe kavurun.
  4. Morina balığını ufalayarak soğanla birlikte soteleyin.
  5. Patatesleri ekleyin, hafifçe karıştırın.
  6. Ayrı bir kasede yumurtaları çırpın, tencereye ekleyip kısık ateşte yavaşça karıştırarak pişirin.
  7. Maydanoz serpiştirin, siyah zeytinlerle süsleyerek sıcak servis yapın.
İlgili Konular: #Portekiz #Yemek Tarifi #tarif