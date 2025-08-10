Portekiz mutfağından nefis bir lezzet: Bacalhau a Bras tarifi

Lizbon’un dar sokaklarında ya da sahil restoranlarında sıkça karşınıza çıkan Bacalhau à Brás, Portekiz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Yüzyıllardır “morina balığı” (bacalhau) Portekiz’de o kadar popüler ki, bu balıkla yapılan yüzlerce farklı tarif bulunuyor. Ancak patates ve yumurta ile hazırlanan bu versiyon, hem pratikliği hem de yoğun lezzetiyle öne çıkıyor.
BACALHAU A BRAS TARİFİ
Malzemeler:
- 300 g tuzlu morina balığı (bacalhau), önceden tuzu giderilmiş
- 3 adet orta boy patates
- 1 adet büyük soğan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
- Siyah zeytin (servis için)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Tuzunu gidermek için morina balığını 24 saat önceden suya koyup birkaç kez suyunu değiştirin.
- Patatesleri kibrit çöpü şeklinde doğrayın ve kızartın. Fazla yağını süzdürün.
- Soğanı ince dilimleyip zeytinyağında hafifçe kavurun.
- Morina balığını ufalayarak soğanla birlikte soteleyin.
- Patatesleri ekleyin, hafifçe karıştırın.
- Ayrı bir kasede yumurtaları çırpın, tencereye ekleyip kısık ateşte yavaşça karıştırarak pişirin.
- Maydanoz serpiştirin, siyah zeytinlerle süsleyerek sıcak servis yapın.