Portekiz mutfağından nefis bir lezzet: Bacalhau a Bras tarifi

Lizbon’un dar sokaklarında ya da sahil restoranlarında sıkça karşınıza çıkan Bacalhau à Brás, Portekiz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Yüzyıllardır “morina balığı” (bacalhau) Portekiz’de o kadar popüler ki, bu balıkla yapılan yüzlerce farklı tarif bulunuyor. Ancak patates ve yumurta ile hazırlanan bu versiyon, hem pratikliği hem de yoğun lezzetiyle öne çıkıyor.

BACALHAU A BRAS TARİFİ

Malzemeler:

300 g tuzlu morina balığı (bacalhau), önceden tuzu giderilmiş

3 adet orta boy patates

1 adet büyük soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

Siyah zeytin (servis için)

Tuz ve karabiber

Yapılışı: