Pratik kahvaltı seçeneği: Avokadolu yumurtalı tost tarifi
Avokadolu Yumurtalı Tost, hem lezzetli hem de besleyici bir kahvaltı seçeneği arayanlar için harika bir alternatif.
Güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, Avokadolu Yumurtalı Tost tam size göre! İçeriğindeki sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde uzun süre tok tutan bu tarif, aynı zamanda oldukça lezzetli ve yapımı son derece pratik.
Avokadolu Yumurtalı Tostun Faydaları
Avokado: Sağlıklı Yağ Kaynağı
Avokado, vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yağları ve lifleri içerir. Kalp dostu olan bu meyve, aynı zamanda cilt sağlığını destekler ve sindirimi kolaylaştırır.
Yumurta: Mükemmel Protein Kaynağı
Yumurta, kas gelişimini destekleyen ve uzun süre tok kalmanızı sağlayan en kaliteli proteinlerden biridir. Ayrıca B12, D vitamini ve demir açısından oldukça zengindir.
Tam Buğday Ekmeği: Dengeli Karbonhidrat
Beyaz ekmeğe göre daha fazla lif içeren tam buğday ekmeği, kan şekerini dengede tutar ve gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olur.
Malzemeler
- 1 dilim tam buğday ekmeği
- ½ avokado
- 1 adet haşlanmış ya da sahanda yumurta
- Bir tutam tuz ve karabiber
- İsteğe bağlı olarak pul biber, limon suyu veya zeytinyağı
Hazırlık Aşamaları
Ekmeği kızartarak çıtır hale getirin.
Avokadoyu çatal yardımıyla ezin ve ekmeğin üzerine sürün.
Üzerine haşlanmış ya da sahanda pişirdiğiniz yumurtayı ekleyin.
Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyerek lezzetlendirin.
Avokadolu Yumurtalı Tostun Püf Noktaları
Avokadonun olgun olması, püre haline getirirken kolaylık sağlar. Olgun avokado, hafif bastırdığınızda yumuşak hissedilen avokadodur.
Ekmeği çıtır hale getirmek, tosta ekstra lezzet katar.
Limon suyu eklemek, avokadonun kararmasını önler ve taze bir tat verir.
Besin Değerleri (1 Porsiyon İçin)
Kalori: 250-300 kcal
Protein: 12-15 g
Sağlıklı Yağlar: 15-20 g
Lif: 5-7 g
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- Cansu Dere'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
- Narin Güran davasında yeni gelişme