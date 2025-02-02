Pratik kahvaltı seçeneği: Avokadolu yumurtalı tost tarifi

Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:06

Güncelleme: 02.02.2025 - 11:06

Güne enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, Avokadolu Yumurtalı Tost tam size göre! İçeriğindeki sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde uzun süre tok tutan bu tarif, aynı zamanda oldukça lezzetli ve yapımı son derece pratik.

Avokadolu Yumurtalı Tostun Faydaları

Avokado: Sağlıklı Yağ Kaynağı

Avokado, vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yağları ve lifleri içerir. Kalp dostu olan bu meyve, aynı zamanda cilt sağlığını destekler ve sindirimi kolaylaştırır.

Yumurta: Mükemmel Protein Kaynağı

Yumurta, kas gelişimini destekleyen ve uzun süre tok kalmanızı sağlayan en kaliteli proteinlerden biridir. Ayrıca B12, D vitamini ve demir açısından oldukça zengindir.

Tam Buğday Ekmeği: Dengeli Karbonhidrat

Beyaz ekmeğe göre daha fazla lif içeren tam buğday ekmeği, kan şekerini dengede tutar ve gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olur.

Malzemeler

1 dilim tam buğday ekmeği

½ avokado

1 adet haşlanmış ya da sahanda yumurta

Bir tutam tuz ve karabiber

İsteğe bağlı olarak pul biber, limon suyu veya zeytinyağı

Hazırlık Aşamaları

Ekmeği kızartarak çıtır hale getirin.

Avokadoyu çatal yardımıyla ezin ve ekmeğin üzerine sürün.

Üzerine haşlanmış ya da sahanda pişirdiğiniz yumurtayı ekleyin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyerek lezzetlendirin.

Avokadolu Yumurtalı Tostun Püf Noktaları

Avokadonun olgun olması, püre haline getirirken kolaylık sağlar. Olgun avokado, hafif bastırdığınızda yumuşak hissedilen avokadodur.

Ekmeği çıtır hale getirmek, tosta ekstra lezzet katar.

Limon suyu eklemek, avokadonun kararmasını önler ve taze bir tat verir.

Besin Değerleri (1 Porsiyon İçin)

Kalori: 250-300 kcal

Protein: 12-15 g

Sağlıklı Yağlar: 15-20 g

Lif: 5-7 g