Belçika mutfağından gelen tarif: Boeuf à la Flamande

Yayınlanma: 01.02.2025 - 16:32

Güncelleme: 01.02.2025 - 16:32

Avrupa mutfağı denildiğinde genellikle Fransız, İtalyan veya İspanyol yemekleri öne çıkar. Ancak Belçika mutfağı, özgün lezzetleri ve yerel malzemeleriyle gerçek bir gastronomik hazine sunar. Boeuf à la Flamande, yani Flaman Usulü Et Güveci, yumuşacık dana eti, yavaş pişirilen soğanlar ve Belçika birasıyla yapılan eşsiz bir yemektir.

BOEUF À LA FLAMANDE TARİFİ

Malzemeler

1 kg dana kuşbaşı eti (tercihen döş veya antrikot)

3 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı Belçika birası (tercihen koyu bir bira)

1 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

2 dal taze kekik

2 adet defne yaprağı

2 dilim kızarmış ekmek (üzeri hardallı, yemeğe kıvam verir)

Servis İçin:

Kızarmış patates (Belçika mutfağının klasik eşlikçisi)

Taze maydanoz ile süsleme

Yapılışı