Belçika mutfağından gelen tarif: Boeuf à la Flamande
Belçika mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Boeuf à la Flamande, yavaş pişirilen dana eti, karamelize soğan ve koyu bira ile hazırlanan eşsiz bir güveçtir. Fransa mutfağıyla sıkça karıştırılsa da, bu yemek Belçika'nın Flaman bölgesine özgü ve kendine has bir aromaya sahiptir.
Avrupa mutfağı denildiğinde genellikle Fransız, İtalyan veya İspanyol yemekleri öne çıkar. Ancak Belçika mutfağı, özgün lezzetleri ve yerel malzemeleriyle gerçek bir gastronomik hazine sunar. Boeuf à la Flamande, yani Flaman Usulü Et Güveci, yumuşacık dana eti, yavaş pişirilen soğanlar ve Belçika birasıyla yapılan eşsiz bir yemektir.
BOEUF À LA FLAMANDE TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg dana kuşbaşı eti (tercihen döş veya antrikot)
- 3 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı Belçika birası (tercihen koyu bir bira)
- 1 su bardağı et suyu
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı dijon hardalı
- 2 dal taze kekik
- 2 adet defne yaprağı
- 2 dilim kızarmış ekmek (üzeri hardallı, yemeğe kıvam verir)
Servis İçin:
- Kızarmış patates (Belçika mutfağının klasik eşlikçisi)
- Taze maydanoz ile süsleme
Yapılışı
- Geniş bir tencerede tereyağını eritin.
- Dana etlerini ekleyerek her tarafını güzelce mühürleyin.
- Kızaran etleri bir tabağa alın.
- Aynı tencereye doğranmış soğanları ekleyin ve kısık ateşte karamelize olana kadar pişirin.
- Üzerine esmer şeker ekleyerek karıştırın.
- Soğanların üzerine unu ekleyerek karıştırın.
- Hardal, kekik, defne yaprağı, tuz ve karabiber ekleyin.
- Karamelize soğanların üzerine Belçika birasını ve et suyunu dökün.
- Mühürlediğiniz etleri tekrar tencereye ekleyin.
- Hardal sürülmüş kızarmış ekmek dilimlerini yemeğin üzerine koyarak kapağını kapatın.
- Yemeği kısık ateşte 2,5 - 3 saat boyunca pişirin.
- Et tamamen yumuşadığında ve sos yoğunlaştığında servise hazırdır.
- Boeuf à la Flamande’i klasik Belçika patates kızartması veya püre ile servis edin.
- Taze maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın.
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