Patates püresine şık bir Fransız dokunuşu: Pommes aligot tarifi

Yayınlanma: 01.02.2025 - 20:38

Güncelleme: 01.02.2025 - 20:38

Pommes Aligot, Fransız mutfağının en sevilen ve özgün tariflerinden biridir. Özellikle Fransa'nın Auvergne bölgesine ait olan bu yemek, patates ve peynirin mükemmel uyumunu sunar. Yumuşak, kremsi ve elastik yapısıyla dikkat çeker. Bu nefis yemek, ana yemeklerin yanında mükemmel bir garnitür olarak servis edilebilir. Peki, patates püresine şık bir Fransız dokunuşu olan tarif nasıl yapılır? İşte, pommes aligot tarifi...

POMMES ALIGOT TARİFİ

Malzemeler:

1 kg patates (tercihen Waxy patates)

150 gr taze dil peyniri (Fransız "Cantal" veya "Tomme" peyniri ideal olur)

100 gr tereyağı

200 ml süt (isteğe bağlı olarak krema da kullanılabilir)

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

POMMES ALIGOT YAPILIŞI

İlk olarak patateslerinizi soyun ve iyice yıkayın.

Patatesleri, eşit büyüklükte parçalara bölüp bir tencereye koyun.

Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve tencereyi ocağa koyun.

Patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın.

Patatesler haşlanırken, bir başka tencereye tereyağını ekleyin ve kısık ateşte eritin.

Ardından sütü ekleyin ve karıştırarak ısıtın.

Süt, kaynamamalıdır; sadece ısınması yeterlidir.

Süt karışımına tuz ve karabiber de eklemeyi unutmayın.

Haşlanan patatesleri süzün ve bir kaba alın.

Eğer isterseniz, bir diş sarımsağı ezip ekleyebilirsiniz.

Patatesleri bir ezici veya mikserle püre haline getirin.

Püre haline getirdiğiniz patatesin içine, önceden rendelediğiniz peynirleri ekleyin.

Peynirler eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Bu aşama, Pommes Aligot'un en özel kısmıdır; peynirin erimesiyle birlikte yemeğin dokusu elastik ve çekişken hale gelir.

Hazırladığınız sütlü karışımı yavaşça patates ve peynir karışımına ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam elde edin.

Karışımın yumuşak ve elastik olması gerekmektedir.

Pommes Aligot’unuz hazır!

Yumuşacık, kremalı ve peynirli bu nefis patates yemeğini sıcak olarak, et yemekleri veya garnitür olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!