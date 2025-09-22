Pratik lezzet: Ev yapımı şakşuka tarifi

Türk mutfağının en renkli ve lezzetli mezelerinden biri olan şakşuka, özellikle yaz aylarında sofraları süsleyen vazgeçilmez bir yemektir. Hem ana yemeklerin yanında garnitür olarak hem de tek başına hafif bir öğün olarak tüketilebilir. İçinde kızartılmış sebzelerin nefis domates sosuyla birleşmesi, ona hem doyurucu hem de iştah açıcı bir karakter kazandırır. İster misafir sofralarında şık bir başlangıç, ister akşam yemeğinde pratik bir alternatif olarak tercih edin; şakşuka her haliyle çok sevilir. İşte ev yapımı şakşuka tarifi...

Malzemeler

2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet patates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

4 adet domates (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı (sosu için)

Kızartmak için ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı