Pratik ve efsane lezzetli: Patates salatası tarifi

Patates salatası, Türk mutfağında piknikten akşam sofralarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Ancak iyi bir patates salatası, yalnızca patatesi haşlayıp karıştırmaktan ibaret değil. Malzemelerin doğru oranı ve sıralı eklenmesi, salatanın lezzetini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

5 adet orta boy patates

1 adet küçük kuru soğan

4–5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı hardal veya pul biber

Yapılışı