16.12.2025 22:22:00
Pratik ve efsane lezzetli: Patates salatası tarifi

Patates salatası, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen lezzeti detaylarda saklı olan temel tariflerden biri. Doğru haşlama ve dengeli sos kullanımı, bu salatayı sıradanlıktan çıkarıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlandığında sofralarda her zaman kendine yer buluyor.

Patates salatası, Türk mutfağında piknikten akşam sofralarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Ancak iyi bir patates salatası, yalnızca patatesi haşlayıp karıştırmaktan ibaret değil. Malzemelerin doğru oranı ve sıralı eklenmesi, salatanın lezzetini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 5 adet orta boy patates
  • 1 adet küçük kuru soğan
  • 4–5 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • (İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı hardal veya pul biber

Yapılışı

  1. Patatesleri kabuklarıyla haşlayın.
  2. Ilındıktan sonra kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın.
  3. Patatesler sıcakken zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyin.
  4. Küçük doğranmış kuru soğanı ilave edin.
  5. Karabiber ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.
  6. Taze soğan ve maydanozu en son ekleyip nazikçe karıştırın.
  7. Kısa süre dinlendirdikten sonra servis edin.
