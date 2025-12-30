Pratik ve enfes: Ispanaklı börek tarifi

Türk mutfağında börek, yalnızca bir hamur işi değil; paylaşımın ve sofrada bir araya gelmenin sembolüdür. Ispanaklı börek ise besleyici iç harcı ve hafifliğiyle diğer börek çeşitlerinden ayrılır. Yufkayla ya da elde açılan hamurla hazırlanabilen bu tarif, ev mutfaklarında pratikliği ve lezzeti bir araya getiren zamansız bir seçenek sunar. Özellikle kalabalık sofralarda tercih edilen ıspanaklı börek, sıcak ya da ılık servis edildiğinde lezzetini korur.
ISPANAKLI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
İç harç için:
- 500 g ıspanak
- 1 adet büyük kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 200 g beyaz peynir veya lor peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber (isteğe bağlı)
Börek için:
- 4 adet hazır yufka
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
Yapılışı
- Ispanakları iyice yıkayıp ince ince doğrayın.
- Soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
- Tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları pembeleşene kadar kavurun.
- Ispanakları ekleyin, suyunu salıp çekene kadar kısa süre pişirin.
- Tuz, karabiber ve isteğe bağlı pul biberi ekleyin, ocaktan alın.
- Ilındıktan sonra peyniri karışıma ekleyin.
- Süt ve sıvı yağı bir kapta karıştırın.
- Yufkalardan birini tezgâha serin, üzerine sütlü karışımdan sürün.
- İkinci yufkayı serip tekrar karışımdan gezdirin.
- Hazırlanan ıspanaklı harcı yufkanın her yerine eşit şekilde yayın.
- Yufkayı rulo yaparak sarın veya tepsiye göre katlayın.
- Tüm yufkalar bitene kadar işlemi tekrarlayın.
- Börekleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.
- Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35–40 dakika pişirin.
- Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirip dilimleyin.