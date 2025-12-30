Pratik ve enfes: Ispanaklı börek tarifi

Türk mutfağında börek, yalnızca bir hamur işi değil; paylaşımın ve sofrada bir araya gelmenin sembolüdür. Ispanaklı börek ise besleyici iç harcı ve hafifliğiyle diğer börek çeşitlerinden ayrılır. Yufkayla ya da elde açılan hamurla hazırlanabilen bu tarif, ev mutfaklarında pratikliği ve lezzeti bir araya getiren zamansız bir seçenek sunar. Özellikle kalabalık sofralarda tercih edilen ıspanaklı börek, sıcak ya da ılık servis edildiğinde lezzetini korur.

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harç için:

500 g ıspanak

1 adet büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g beyaz peynir veya lor peyniri

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Börek için:

4 adet hazır yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı