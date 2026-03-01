Pratik ve kat kat lezzet: Milföyden kruvasan tarifi

Fransız mutfağının simgesi kruvasan, kat kat dokusu ve tereyağlı aromasıyla dünyanın en sevilen hamur işlerinden biri. Ancak klasik kruvasan yapımı zahmetli ve zaman alıcıdır. Milföy hamuru sayesinde bu lezzeti çok daha kısa sürede evde hazırlayabilirsiniz. Üstelik sade, çikolatalı ya da peynirli olarak çeşitlendirmek de mümkün.
MALZEMELER
- 6 adet milföy hamuru
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı süt
İç harcı için (isteğe bağlı):
- Çikolata parçaları veya sürülebilir çikolata
- Beyaz peynir
- Kaşar peyniri
YAPILIŞI
1. Milföyleri hazırlayın
Milföy hamurlarını oda sıcaklığında yumuşaması için bekletin. Hafif unlanmış zeminde her birini merdane yardımıyla biraz inceltin.
2. Üçgen kesin
Milföy hamurlarını çapraz şekilde keserek üçgen parçalar elde edin. Kruvasan formu için geniş kenardan dar uca doğru saracağız.
3. İç harcı ekleyin
Geniş kısma dilediğiniz iç harcı yerleştirin. Çok fazla koymamaya dikkat edin; aksi halde pişerken taşabilir.
4. Sarma işlemi
Üçgenin geniş kısmından başlayarak dar uca doğru rulo şeklinde sarın. Uç kısmı alta gelecek şekilde tepsiye dizin.
5. Üzerini kızartın
Yumurta sarısını sütle çırpın ve kruvasanların üzerine sürün.
6. Pişirme
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.