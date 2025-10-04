Pratik ve kurtarıcı tatlı: Un helvası tarifi

Türk mutfağının en eski ve anlamlı tatlılarından biri olan un helvası, “tatlı yiyelim, tatlı konuşalım” geleneğinin de simgesidir. Kokusu bütün evi sarar, kıvamı hafızalara kazınır. Az malzemeyle büyük lezzet yaratan bu tarif, özellikle kış aylarında sıcak bir çayla buluştuğunda keyfin en sade hâlini sunar.
UN HELVASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı un
- 100 gram tereyağı (yaklaşık 4 yemek kaşığı)
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
Yapılışı
- Şerbeti hazırlayın: Süt, su ve şekeri bir kapta karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırıp kenara alın.
- Yağı eritin: Tereyağını tavada kısık ateşte eritin, köpürmesine izin verin.
- Unu kavurun: Yağa unu ekleyin ve sürekli karıştırarak rengi dönene kadar (15–20 dakika) kavurun. Rengi açık kahverengiye dönmeli, mis gibi kavrulmuş un kokusu yayılmalı.
- Şerbeti ekleyin: Ocak kısıkken sütlü şerbet karışımını yavaş yavaş ekleyin. Eklerken karıştırmayı bırakmayın, aksi halde topaklanma olur.
- Kıvam almasını bekleyin: Karışım koyulaşmaya başladığında helva toparlanacak. Kıvamını bulduğunda ocaktan alın.
- Dinlendirin: Helvayı 10 dakika dinlendirin, ardından kaşıkla şekil verin veya kalıpla bastırarak sunuma hazırlayın.