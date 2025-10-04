Pratik ve kurtarıcı tatlı: Un helvası tarifi

Türk mutfağının en eski ve anlamlı tatlılarından biri olan un helvası, “tatlı yiyelim, tatlı konuşalım” geleneğinin de simgesidir. Kokusu bütün evi sarar, kıvamı hafızalara kazınır. Az malzemeyle büyük lezzet yaratan bu tarif, özellikle kış aylarında sıcak bir çayla buluştuğunda keyfin en sade hâlini sunar.

UN HELVASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı un

100 gram tereyağı (yaklaşık 4 yemek kaşığı)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yapılışı