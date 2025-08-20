Pratik ve leziz: Churros tarifi

Meksika mutfağı yalnızca baharatlı yemekleriyle değil, tatlılarıyla da dünyada büyük ilgi görüyor. O tatlılardan biri de, adını herkesin bildiği churros. Kahvaltılarda, sokaklarda ya da özel günlerde sıklıkla tüketilen churros, sıcak çikolata sosuna batırılarak yendiğinde tadına doyum olmuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz churros tarifi...

CHURROS TARIFI

Malzemeler

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

1 su bardağı un

2 adet yumurta

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için: Toz şeker ve tarçın karışımı

Yanında servis için: Eritilmiş çikolata sosu

Yapılışı