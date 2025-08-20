Pratik ve leziz: Churros tarifi

Meksika mutfağı yalnızca baharatlı yemekleriyle değil, tatlılarıyla da dünyada büyük ilgi görüyor. O tatlılardan biri de, adını herkesin bildiği churros. Kahvaltılarda, sokaklarda ya da özel günlerde sıklıkla tüketilen churros, sıcak çikolata sosuna batırılarak yendiğinde tadına doyum olmuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz churros tarifi...
CHURROS TARIFI
Malzemeler
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tutam tuz
- 1 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- Kızartmak için sıvı yağ
- Üzeri için: Toz şeker ve tarçın karışımı
- Yanında servis için: Eritilmiş çikolata sosu
Yapılışı
- Küçük bir tencerede su, tereyağı, toz şeker ve tuzu kaynatın.
- Kaynayan karışıma unu ekleyin ve sürekli karıştırarak toparlanana kadar pişirin.
- Hamuru biraz soğumaya bırakın, ardından yumurtaları teker teker ekleyip iyice karıştırın.
- Hamuru sıkma torbasına alın ve kızgın yağın içine uzun şeritler halinde sıkın. Altın rengi alana kadar kızartın.
- Churros’ları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.
- Toz şeker ve tarçın karışımına bulayın.
- Yanında eritilmiş çikolata sosuyla servis edin.