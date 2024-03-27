Pratik ve lezzetli: Bulgur pilavı tarifi
Pirinç pilavının ağırlığını üzerimizden alan, midelerimizi birazcık daha rahat bırakan bulgur pilavı hemen hemen her evde pişmektedir. İşte, pratik bulgur pilavı tarifi...
Bulgur pilavı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve sağlıklı ve doyurucu bir yan yemek olarak sık sık tercih edilir. Bu basit ve lezzetli tarif, bulgurun hafif doku ve mükemmel bir pilav kıvamıyla buluşmasıyla ortaya çıkar. İşte, pratik bulgur pilavı tarifi...
BULGUR PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 2 adet domates
- 1 adet soğan
- 2 adet sivri biber
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 2,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Yapılış
- Bulgur pilavı için öncelikle soğanları ince kıyın, sıvı yağ ile hafif kavurun.
- Üzerine doğranmış sivri biberi ekleyin, biraz daha kavurduktan sonra rende domatesi ekleyin, iyice kavurun.
- Bulguru ekleyerek 1-2 dakika kavurun ve sıcak tavuk suyunu ve sıcak suyu ekleyin.
- Tuzunu da ilave ederek bir kez karıştırın kapağını kapatın.
- Kısık ateşte suyu çekene kadar karıştırmadan pişirin.
- Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına havlu kağıt koyarak 10 dakika kadar dinlendirin.
- Bulgur Pilavımız servise hazır.
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