Pratik ve lezzetli: Bulgur pilavı tarifi

Yayınlanma: 27.03.2024 - 21:10

Güncelleme: 27.03.2024 - 21:10

Bulgur pilavı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve sağlıklı ve doyurucu bir yan yemek olarak sık sık tercih edilir. Bu basit ve lezzetli tarif, bulgurun hafif doku ve mükemmel bir pilav kıvamıyla buluşmasıyla ortaya çıkar. İşte, pratik bulgur pilavı tarifi...

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 su bardağı tavuk suyu

2,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Yapılış