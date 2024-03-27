Anadolu'nun baharından: Kayseri yağlaması tarifi

Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan Kayseri yağlaması, yöresel bir tat ve doyurucu bir lezzet sunarak damakları şenlendirir. Bu özel atıştırmalık, ince hamurunun içine sıkıştırılan peynir ve baharatların muhteşem uyumuyla meydana gelir. İşte, ev yapımı Kayseri yağlaması tarifi.

Malzemeler

Üzeri için;

İç harcı için;

Yapılış

Şebit olarak da bilinen Kayseri yağlamasının hamuru için öncelikle yoğurma kabına un, maya, tuz ve şekeri alarak karıştıralım.

Üzerine süt, su ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım.

Kıvam alan hamurumuzun üzerini streçleyip temiz bir bezle örterek 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.

Kıymalı harç için yapışmayan tavaya kıymayı alalım ve kavuralım. Bu aşamada kıymayı ezerek karıştıralım.

Kıymanın rengi dönüp suyunu çektikten sonra üzerine zeytinyağı ve tereyağını ekleyerek tereyağı eriyinceye kadar kavuralım.

Doğranmış soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberi de malzemelerimizin üzerine ekleyelim, kavuralım.

Daha sonra salça, karabiber, kimyon, pul biber ve tuzu ekleyerek karıştıralım.

Kabuklarını soyarak doğradığımız domatesi de tavaya alalım, karıştırmaya devam edelim.

Son olarak sıcak suyu ilave edip, kıyma suyunu çekinceye kadar 8-10 dakika kısık ateşte pişirelim.

Mayalanan hamuru tezgaha alalım. Kenarlardan içe doğru toplayarak hamurun havasını alalım.

Toparladığımız hamuru 12 eşit parçaya bölelim ve her bir parçayı beze haline getirelim.

Bezelerimizin tamamını hazırladıktan sonra üzerlerinin beklerken kurumamaları için streç filmle örtelim

Ardından un serptiğimiz tezgahta bezeleri sırasıyla yaklaşık bir servis tabağı boyutuna gelinceye kadar açalım.

Hamuru açtıktan sonra fazla ununun dökülmesi için hafifçe sallayalım.

Ardından ısıttığımız yapışmaz tavaya hamuru yerleştirelim, orta ateşte sık sık çevirerek pişirmeye başlayalım.

Hazırladığımız lavaşı geniş bir tabağa alalım üzerine iç harcımızdan bir kaşık yardımıyla yerleştirerek her yerine gelecek şekilde yayalım.

Lavaşlarımızı bu şekilde aralarına kıymalı harç koyarak üst üste yerleştirelim. Kıymalı harcın tamamı bitinceye kadar bu şekilde lavaşlarımızı kat kat yerleştirmeye devam edelim.