Anadolu'nun baharından: Kayseri yağlaması tarifi
İftar sofrasında alternatif lezzet arayan yurttaşlar için Kayseri yağlaması aranan lezzet olacak... İşte, ev yapımı Kayseri yağlaması tarifi.
Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan Kayseri yağlaması, yöresel bir tat ve doyurucu bir lezzet sunarak damakları şenlendirir. Bu özel atıştırmalık, ince hamurunun içine sıkıştırılan peynir ve baharatların muhteşem uyumuyla meydana gelir. İşte, ev yapımı Kayseri yağlaması tarifi.
KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı ılık su (200 ml)
- 1 su bardağı ılık süt (200 ml)
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 5 su bardağı un
- İç harcı için;
- 500 gr. kıyma
- 2 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 2 adet domates
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Üzeri için;
- Sarımsaklı yoğurt
Yapılış
- Şebit olarak da bilinen Kayseri yağlamasının hamuru için öncelikle yoğurma kabına un, maya, tuz ve şekeri alarak karıştıralım.
- Üzerine süt, su ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım.
- Kıvam alan hamurumuzun üzerini streçleyip temiz bir bezle örterek 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.
- Kıymalı harç için yapışmayan tavaya kıymayı alalım ve kavuralım. Bu aşamada kıymayı ezerek karıştıralım.
- Kıymanın rengi dönüp suyunu çektikten sonra üzerine zeytinyağı ve tereyağını ekleyerek tereyağı eriyinceye kadar kavuralım.
- Doğranmış soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberi de malzemelerimizin üzerine ekleyelim, kavuralım.
- Daha sonra salça, karabiber, kimyon, pul biber ve tuzu ekleyerek karıştıralım.
- Kabuklarını soyarak doğradığımız domatesi de tavaya alalım, karıştırmaya devam edelim.
- Son olarak sıcak suyu ilave edip, kıyma suyunu çekinceye kadar 8-10 dakika kısık ateşte pişirelim.
- Mayalanan hamuru tezgaha alalım. Kenarlardan içe doğru toplayarak hamurun havasını alalım.
- Toparladığımız hamuru 12 eşit parçaya bölelim ve her bir parçayı beze haline getirelim.
- Bezelerimizin tamamını hazırladıktan sonra üzerlerinin beklerken kurumamaları için streç filmle örtelim
- Ardından un serptiğimiz tezgahta bezeleri sırasıyla yaklaşık bir servis tabağı boyutuna gelinceye kadar açalım.
- Hamuru açtıktan sonra fazla ununun dökülmesi için hafifçe sallayalım.
- Ardından ısıttığımız yapışmaz tavaya hamuru yerleştirelim, orta ateşte sık sık çevirerek pişirmeye başlayalım.
- Hazırladığımız lavaşı geniş bir tabağa alalım üzerine iç harcımızdan bir kaşık yardımıyla yerleştirerek her yerine gelecek şekilde yayalım.
- Lavaşlarımızı bu şekilde aralarına kıymalı harç koyarak üst üste yerleştirelim. Kıymalı harcın tamamı bitinceye kadar bu şekilde lavaşlarımızı kat kat yerleştirmeye devam edelim.
- Son olarak yağlılarımızın üzerine sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurdu çırparak gezdirelim ve dilimleyerek servis edelim.
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