Tatlıların sultanı: Enfes kazandibi tarifi...
Türk mutfağının gözde tatlıları arasında özel bir yere sahip olan kazandibi, hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle sofraları süsleyen bir baş yapıt. İşte, her lokmasıyla damakları şenlendiren bu eşsiz tatlıyı evinizde hazırlamanın sırları...
Kazandibi tarifi, özenle seçilmiş malzemelerin ustaca birleşimiyle ortaya çıkan enfes bir lezzet sunar. Pürüzsüz kıvamı ve hafif yanık rengiyle göz dolduran kazandibi, her lokmasında tatlı bir mutluluk vadeder... İşte enfes kazandibi tatlısının pratik tarifi!
MALZEMELER
Kazandibi İçin:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 yemek kaşığı buğday nişastası veya mısır nişastası
1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
1 paket vanilya
Karameli İçin:
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Öncelikle kazandibi için; bir tencereye sütü, şekeri ve nişastayı ekleyin. Karışımı orta ateşte, sürekli karıştırarak kaynatın.
Kaynamaya başlayınca, tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Karışımı kısık ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Koyulaşmaya başladığında ocaktan alın.
Karameli hazırlamak için; başka bir tencerede şekeri ve suyu karıştırın. Orta ateşte, şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin.
Şeker eriyip karamel rengini almaya başladığında, limon suyunu ekleyin ve karıştırın.
Hazırladığınız karameli, önceden yağladığınız bir tepsiye dökün ve hızlıca yayarak tepsiye yayın. Karamelin soğumasını bekleyin.
Soğuyan karamelin üzerine, pişirdiğiniz kazandibi karışımını dökün ve düzleyerek yayın.
Kazandibi tamamen soğuyunca, buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.
Dinlenen tatlıdan dilimleri porsiyonlara ayırarak ve hafif rulo haline getirerek bir spatula yardımı ile kazıyın.
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