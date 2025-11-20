Pratik ve lezzetli: Fırında kaşarlı patates köftesi tarifi

Geleneksel köfte tariflerine farklı bir dokunuş arayanlar için fırında kaşarlı patates köftesi mükemmel bir tercih. Kızartma yerine fırında pişirilen bu tarif, hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor. Özellikle akşam yemeklerinde ya da misafir davetlerinde şık bir sunumla dikkat çekiyor. İşte adım adım fırında kaşarlı patates köftesi tarifi…
FIRINDA KAŞARLI PATATES KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet büyük boy patates
- 250 gram dana kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz (damak zevkine göre)
- 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı:
- Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyup püre haline getirin.
- Geniş bir kapta patates püresini, kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları ekleyin.
- Tüm malzemeleri yoğurarak homojen bir karışım elde edin.
- Harçtan parçalar koparıp elinizle yuvarlayın, ortasına bir miktar kaşar peyniri yerleştirip kapatın.
- Köfteleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Üzerine dilerseniz son 5 dakikada biraz daha kaşar ekleyip erimesini sağlayabilirsiniz.