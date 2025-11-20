Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pratik ve lezzetli: Fırında kaşarlı patates köftesi tarifi

Pratik ve lezzetli: Fırında kaşarlı patates köftesi tarifi

20.11.2025 12:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Pratik ve lezzetli: Fırında kaşarlı patates köftesi tarifi

Patates, kıyma ve kaşarın mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tarif, hem doyurucu hem de kolay bir ana yemek alternatifi sunuyor. Fırında pişirildiği için hafif, içindeki kaşar peyniriyle ise tam bir lezzet şöleni yaratıyor.

Geleneksel köfte tariflerine farklı bir dokunuş arayanlar için fırında kaşarlı patates köftesi mükemmel bir tercih. Kızartma yerine fırında pişirilen bu tarif, hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor. Özellikle akşam yemeklerinde ya da misafir davetlerinde şık bir sunumla dikkat çekiyor. İşte adım adım fırında kaşarlı patates köftesi tarifi…

FIRINDA KAŞARLI PATATES KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet büyük boy patates
  • 250 gram dana kıyma
  • 1 adet soğan (rendelenmiş)
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz (damak zevkine göre)
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

  1. Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyup püre haline getirin.
  2. Geniş bir kapta patates püresini, kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları ekleyin.
  3. Tüm malzemeleri yoğurarak homojen bir karışım elde edin.
  4. Harçtan parçalar koparıp elinizle yuvarlayın, ortasına bir miktar kaşar peyniri yerleştirip kapatın.
  5. Köfteleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.
  6. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  7. Üzerine dilerseniz son 5 dakikada biraz daha kaşar ekleyip erimesini sağlayabilirsiniz.
İlgili Konular: #fırın #Yemek Tarifi