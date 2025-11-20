Pratik ve lezzetli: Fırında kaşarlı patates köftesi tarifi

Geleneksel köfte tariflerine farklı bir dokunuş arayanlar için fırında kaşarlı patates köftesi mükemmel bir tercih. Kızartma yerine fırında pişirilen bu tarif, hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor. Özellikle akşam yemeklerinde ya da misafir davetlerinde şık bir sunumla dikkat çekiyor. İşte adım adım fırında kaşarlı patates köftesi tarifi…

FIRINDA KAŞARLI PATATES KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet büyük boy patates

250 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz (damak zevkine göre)

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı: