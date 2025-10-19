Pratik ve lezzetli: Pamuk gibi poğaça tarifi

Çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan peynirli poğaça, klasik ama her zaman lezzetli bir alternatiftir. Yumuşacık hamuru ve içindeki bol peynir dolgusu ile hem doyurucu hem de pratik bir tariftir. Fırından çıktığında yayılan mis kokusuyla herkesi mutfağa çekecek bu poğaçaları, ister sabah kahvaltısına ister akşam çayına hazırlayın. İşte, tam kıvamında pamuk gibi poğaça tarifi!
POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1/2 su bardağı ılık su
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
- 1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
- 4 su bardağı un (gerektikçe eklenebilir)
İç harcı için:
- 200 gram beyaz peynir
- 1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)
Yapılışı
- Mayayı Hazırlayın: Derin bir yoğurma kabına ılık sütü, suyu, şekeri ve mayayı ekleyip 5 dakika kadar bekletin. Maya aktifleşince sıvı yağı, yumurta akını ve tuzu ekleyip karıştırın.
- Hamuru Yoğurun: Unu yavaş yavaş ekleyin ve ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir bezle örtüp yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
- İç Harcı Hazırlayın: Beyaz peyniri ezip doğranmış maydanozla karıştırın.
- Şekil Verin: Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle açın, ortasına peynirli karışımdan koyun ve kapatın.
- Tepsiye Dizip Dinlendirin: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin, üzerini örtüp 15 dakika daha dinlendirin.
- Üzeri İçin: Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Servis: Fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı geçince servis edin.