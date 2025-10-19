Pratik ve lezzetli: Pamuk gibi poğaça tarifi

Çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan peynirli poğaça, klasik ama her zaman lezzetli bir alternatiftir. Yumuşacık hamuru ve içindeki bol peynir dolgusu ile hem doyurucu hem de pratik bir tariftir. Fırından çıktığında yayılan mis kokusuyla herkesi mutfağa çekecek bu poğaçaları, ister sabah kahvaltısına ister akşam çayına hazırlayın. İşte, tam kıvamında pamuk gibi poğaça tarifi!

POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

4 su bardağı un (gerektikçe eklenebilir)

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

Yapılışı